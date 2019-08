Trippier desatasca el estreno del Atlético Un preciso centro del inglés a la cabeza de Morata da la victoria sobre un inofensivo Getafe

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid sumó este domingo sus primeros tres puntos en LaLiga Santander después de conseguir un trabajado y ajustado triunfo por 1-0 ante un inofensivo Getafe, gracias a un cabezazo de Álvaro Morata tras un gran centro de Kieran Trippier, en un partido donde ambos jugaron con diez toda la segunda mitad por las expulsiones de Jorge Molina, vía VAR, y Renan Lodi, y donde se lesionó Joao Felix antes de dejar un único atisbo de la calidad que se le presupone.

Había advertido Simeone en la previa que el estreno liguero, por el tipo de rival, no se iba a parecer en nada a la pretemporada. Y así fue, porque el rival no concedió demasiado y sólo cayó por el 'guante' de Trippier, que desenredó un choque con escasas ocasiones, casi todas de los locales, que además desperdiciaron un penalti.

Ni siquiera cuando ambos se quedaron con diez en el tramo final de la primera mitad, con el VAR aplicando de nuevo la 'norma del talón de Aquiles' sobre Jorge Molina, se abrió algo más un encuentro que no terminó de confirmar las expectativas veraniegas de un Atlético, eso sí, muy firme en su especialidad, la defensa.

Simeone dispuso de inicio un esquema con un trivote con Thomas, Koke y Saúl, y con Lemar jugando más entre líneas y detrás de los mediocentros del conjunto 'azulón', dejando las dos bandas al poderío de Trippier y Lodi, metidos casi como extremos en el campo rival en busca de contrarrestar el doble lateral Nyom-Damián y Cabrera-Cucurella que planteó Bordalás.

El Atlético dominó de inicio el partido, pero le costó hacer daño a un 'Geta', férreo en su disciplina como siempre y al que, a falta de más protagonismo de Joao Felix, sólo resquebrajó Trippier. El inglés no estuvo preciso en su envío final dentro del área tras un sensacional pase de Saúl de exterior, pero en su segunda oportunidad, parado y desde el costado derecho, sí lo fue y el '9' lo cabeceó sin remisión para abrir el marcador.

A partir de ahí, el encuentro no sólo no se abrió para los locales si no que se atascó algo más. Eso lo aprovecharon los visitantes para intentar asomarse más a las inmediaciones de Oblak, aunque sólo pudieron presumir de una centro-chut de falta de Fajr que se fue cerca del palo y de una maniobra de Jorge Molina en el área sin finalización.

Luego, llegaron las expulsiones del veterano delantero, al que el VAR penalizó como en la víspera a Luka Modric tras un lance con Thomas, y la de Lodi, que vio dos amarillas en un par de minutos, una por un agarrón en el centro del campo quizá innecesario y otra por un golpe en el rostro de Damián.

GRAN JUGADA Y LESIÓN DE JOAO FELIX.

Simeone reaccionó tras el descanso y metió a Saúl en el carril izquierdo y replegó algo más hacia los lados a Joao Felix y Lemar, mientras que Bordalás, advertido por lo sucedido, quitó al amonestado Cabrera para meter a Raúl García en el lateral. Lo que no cambiaba era el tono del partido, cada vez más gris y espeso por ambos lados.

Y en ese escenario apareció la 'perla' sobre la que han depositado tantas esperanzas los aficionados colchoneros. Poco protagonista, Joao Felix agarró una pelota en la banda derecha, tiró un 'caño' mientras varias manos intentaban frenarle y el Metropolitano rugía, y condujo con poderío hasta el área donde otro cambio de ritmo provocó el derribo de Bruno. Pero Soria le adivinó el penalti a Morata para evitar que la jugada fuese completa. El portero 'azulón' estuvo de nuevo felino en el saque de esquina posterior para impedir el tanto de Savic.

Pero al rugido le siguió minutos después el silencio. El portugués se fue al suelo con algún problema muscular y tuvo que dejar su sitio a Marcos Llorente, obligando al 'Cholo' a modificar una vez más su dibujo, ahora con Mario Hermoso de lateral izquierdo y Koke de 'chico para todo'.

El Getafe, por su parte, intentó mejorar algo más en ataque con la entrada de Ángel por Damián. El canario cortó la respiración con un disparo al larguero y Vitolo perdonó la sentencia ante un acertado Davis Soria, lo único que pasó en los últimos 20 minutos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - GETAFE, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Thomas (Hermoso, min.62), Saúl; Joao Félix (Llorente, min.66), Lemar (Vitolo, min.74) y Morata.

GETAFE: David Soria; Nyom, Djené, Bruno, Cabrera (Raúl García, min.46); Damián (Ángel, min.64), Fjar, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata (Gallego, min.80) y Jorge Molina.

--GOL.

1-0, minuto 24. Morata.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó a Saúl (min.81), por el Atlético, y a Cabrera (min.17), Fajr (min.49), Nyom (min.77), por el Getafe. Expulsó por roja directa a Jorge Molina en el minuto 38 y a Lodi por doble amonestación en el 42.

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.