Valverde: "Era una prueba difícil y la hemos superado"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró "satisfecho" tras conseguir la victoria ante el Getafe (0-2), la primera de la temporada fuera de casa, y aseguró que se trataba de una "prueba difícil" y han podido superarla con "mucho oficio".

"Para nosotros el partido era fundamental, queríamos evitar esta sensación de que fuera de casa no estábamos ganando. Y además veníamos a un campo que nos iba a obligar mucho y también por el calor que hacía. El rival es correoso, dificulta el juego y hace una batalla de cada balón divido. Son partidos difíciles de jugar y hemos sabido mantener el tipo", resumió Valverde.

"El primer tiempo no tuvimos un juego demasiado fluido, pero rompimos las líneas con balones colgados. Y después -cuando nos hemos puesto por delante- hemos demostrado mucho oficio, no hemos concedido ocasiones. Si estamos juntos somos un equipo fuerte", añadió el 'Txingurri' en sala de prensa.

El técnico culé, que tenía muy estudiado a su rival, dijo que "ellos saltan siempre a la presión", una situación que quisieron aprovechar para "explotar los espacios". Si la portería está a cero y no ganas, casi que prefiero la victoria y nos da días tranquilos. Era una prueba difícil y la hemos superado. No somos un equipo que conceda mucho, pero nuestra intención es que el contrario tenga pocas opciones y hoy así ha sido.

Además, Valverde fue preguntado por Dembélé, baja de última hora por molestias musculares. "Vamos a esperar, he decidido no incluirle en la convocatoria, pero ha sido más por precaución. Vamos a ver qué tal, yo he hablado con él y está tranquilo", comentó.

"Este viernes tuvo molestias y por si acaso no ha jugado. Pensamos que es una pequeña molestia y no tiene recorrido. No puedo asegurar que vaya a estar contra el Inter. Ansu está con molestias, Messi, fuera, en total tres delanteros fuera, espero que pueda estar el miércoles. No sé los motivos de su lesión. Esto viene así, es mi tercer año aquí y el trabajo ha sido siempre parecido. Vamos a continuar igual", añadió sobre el francés.

Por último, el técnico culé dijo que Ter Stegen "tiene un juego increíble con los pies" después de haber dado la primera asistencia a Suárez al borde del descanso. "No es la primera vez que un portero da una asistencia, no sé si ha sido un pase directamente, tendría que volver a verlo, pero nos da mucho en muchos sentidos. Lo de la asistencia es una anécdota, esperamos que siga parando", finalizó.