Velasco Carballo: "El año pasado fue una temporada extraordinaria, pero no es suficiente y hay que mejorar"

LAS ROZAS (MADRID), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, presentó este miércoles la nueva temporada de su colectivo, "el equipo número 21 de la competición" que debe tratar de mejorar la "extraordinaria" pasada campaña, y algunas de las novedades, entre ellas la posible muestra en las retransmisiones de "algunas situaciones controvertidas" de las jugadas de fuera de juego para dar un paso "en la interacción con los espectadores".

Velasco Carballo, acompañado por Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, compareció en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para dar a conocer las novedades de la temporada destinadas a "aumentar el extraordinario nivel de acierto" del arbitraje español. "Nosotros (los árbitros) hablamos un poco de VAR y mucho de arbitraje, el objetivo es que el VAR no exista", subrayó.

"Somos el equipo número 21 de la competición, nuestros árbitros viven y trabajan como uno más de la competición", aseveró el excolegiado madrileño, que elogió "el excelente trabajo" de Hawk Eye, nueva proveedora del VAR, Telefónica y la RFEF.

Para Velasco Carballo, los objetivos en esta temporada que está a punto de empezar son los de "proteger a los jugadores y la imagen del fútbol, ser consistentes y uniformes en las decisiones, y reducir los errores". "El año pasado fue una temporada extraordinaria, pero no es suficiente y hay que buscar mejorar", comentó. "Pedimos juego limpio, respeto y que se acepten decisiones", añadió.

Sobre el VAR, insistió en que sólo intervendrá "en errores claros y manifiestos" y que pretenden dar "un paso en la interacción con los espectadores". "Nuestra intención, en aras de aumentar la transparencia, es la de poner a disposición de la producción televisiva algunas de estas situaciones especialmente controvertidas de fuera juego, que con las imágenes de la tele podrían parecer todavía dudosas y que no se mostraban al ser decisiones confirmadas", apuntó.

"El fuera de juego es muy objetivo. Me gustaría ir dando pasos hacia otras jugadas, pero hay que tener cuidado porque si no se puede entrar en el círculo de por qué esta jugada sí y otra no, o por qué de este equipo sí y otro no. En una liga de 865 partidos no sé dónde poner el freno", admitió, reconociendo que Hawk Eye les proporciona "unas líneas en 3D extraordinariamente amigables para el VAR y muy fáciles de usar" para estas jugadas.

Velasco Carballo también afirmó que una "asignatura pendiente de la temporada pasada fue el control del tiempo añadido". "Tenemos que ser más precisos", remarcó el presidente del CTA, que agradeció "la excelente actitud" que han encontrado de todas las partes implicadas en las reuniones en los vestuarios para "explicar las modificaciones" de esta campaña.

NUEVO CHALECO GPS

En cuanto a las novedades de los propios árbitros, señaló que todos llevarán un nuevo chaleco con GPS como con el que entrenan los jugadores de los clubes profesionales para seguir su "rendimiento físico" a través de su posicionamiento, un acelerómetro o un barómetro.

También pondrán en marcha una plataforma para seguir a los colegiados "de manera más exhaustiva" y que "mezcla el rendimiento físico con el área médica", usando informes, análisis o pruebas de esfuerzo. "Tenemos herramienta del siglo XXI para tenerlos monitorizados y ayudarles", declaró.

Para preparar esta campaña, los árbitros de LaLiga Santander ha tenido un seminario en Biescas (Huesca) donde "han visto más de 200 videos sobre manos, fueras de juego o cuando debe intervenir el VAR" y donde los asistentes han podido probar "algo que no se había hecho nunca" como el 'instant feedback' que consiste en cuatro cámaras y "provocar continuamente fueras de juego" que luego miran "para revisar si han acertado o no". "Es un entrenamiento de altísima calidad e innovación tecnológica", celebró.

Por su parte, los colegiados de LaLiga SmartBank, que esta campaña tendrán por primera vez a su disposición el sistema de videoarbitraje, han recibido formación desde el mes de abril y hasta noviembre con más de un centenar de partidos 'offline' (donde actúan en la sala pero no pueden hablar con los árbitros de campo).