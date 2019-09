12 de septiembre de 2019

Vives: "No veo un pulso entre Messi y el club"

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este jueves que no ve en las declaraciones de Leo Messi al diario Sport un "pulso" hacia el club por el 'caso Neymar', sino que cree que son palabras que enorgullecen a la directiva porque muestran ambición e ilusión por ganar como blaugrana.

"No veo un pulso entre Messi y el club, para nada. Es una entrevista positiva, no expresa un pulso sino su opinión, que es respetuosa hacia el club en todos los sentidos. Tenemos que sentir orgullo de que se exprese de esa manera. No es un pulso, no podemos hacer un pulso con nosotros mismos", manifestó Vives en rueda de prensa.

En este sentido, cree que la entrevista de Messi en el diario Sport es de "la normalidad más absoluta". "Discrepo con que se deduzca que hay una brecha entre club y Messi, no la hay. Al contrario. Si hablamos del caso Neymar dice, y es normal, que no sabe si se ha hecho todo porque no ha estado en la negociación, y dice que el PSG lo pone muy difícil", comentó.

Y es que Messi comenta no saber si el FC Barcelona ha hecho todo lo posible para fichar de nuevo a Neymar, y ha asegurado que a nivel personal quería su vuelta ya que a nivel deportivo hubiera mejorado a la plantilla. No obstante, en el club no ven problema alguna con estas declaraciones.

Eso sí, detalló el portavoz que no irán a por Neymar en enero. "Es una operación compleja, lo más probable es que deba hacerse pasado el mercado invernal, pensando en la próxima temporada. El presidente dijo que había que ver si encajaba o no en la planificación deportiva de la temporada 2020/21. Pero presión ninguna. El club está pendiente de esas opiniones de Messi pero el club tiene un proyecto y va más allá de un fichaje, no hay ninguna presión", argumentó.

Además, el capitán también resta importancia en esas declaraciones a la cláusula de salida gratis de su contrato, y reitera que quiere seguir siendo blaugrana pero siempre en un proyecto ganador que aspire a todo. "Messi está poniéndose la camiseta del Barça arrapada al cuerpo y con las exigencias de los socios. Lo que expresa él lo hace todo el mundo. Queremos estar aquí, ser del Barça, nos apasiona pero queremos ganar", opinó Vives al respecto.