El Barça recibe sin Messi al Betis

Messi se perderá también el segundo partido culé

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este domingo al Real Betis en el Camp Nou (21.00 horas) en la segunda jornada de LaLiga Santander, que ambos equipos iniciaron con derrota, un duelo en el que los azulgrana tampoco podrán contar con Messi como en el primer partido, en un ataque en cuadros para recibir a un Betis sin Borja Iglesias.

Tiene más presión si cabe el Barça en el estreno en casa en esta Liga, después de empezar la defensa del título de la peor manera posible con su derrota en San Mamés (1-0). El 'Rey León' Aritz Aduriz demostró que, pese a retirarse a final de la presente campaña, todavía tiene ganas de marcha con una tijera incontestable. En esta ocasión, al menos, los culés se librarán del 'Panda' Borja Iglesias, ausente por su esguince de grado I-II en el tobillo derecho.

Las dudas veraniegas que planeaban sobre la figura de Ernesto Valverde no hicieron más que incrementarse en su antigua casa. El técnico blaugrana tiene apoyos en el club y en el vestuario; pero, en la afición, el debate está servido. Ganar al Betis calmaría los ánimos, mientras que sufrir otra derrota no haría más que encender las alarmas.

Sólo es una derrota, una primera jornada, pero dos tropiezos seguidos sería ya algo más serio. Y, enfrente, el Betis también quiere ganar para olvidar el 1-2 en casa frente al Real Valladolid, en una cita que se torció de inicio con la temprana expulsión del portero Joel Robles, baja por lo tanto para el Camp Nou.

En 'Can Barça' tampoco podrán aferrarse a Messi, que no se entrenó el sábado con el resto del equipo y no entró en la convocatoria de la lesión sufrida en pretemporada. El argentino no estuvo en San Mamés y contra el Betis tampoco estarán ni Luis Suárez ni Ousmane Dembélé, ambos lesionados tras el debut.

No son tiempos fáciles para un Dembélé al que muchos ven como un joven díscolo de cristal e incapaz de cumplir con las expectativas creadas. Otros, en cambio, le esperan impacientes. Pero, ante el Betis, podría ser Rafinha Alcántara o incluso Sergi Roberto quien completase el tridente. La cantera siempre pide paso también.

Y, en la medular, Frenkie De Jong podría volver a llevar la batuta aunque como interior, esta vez, si Sergio Busquets vuelve a ser titular como mediocampista. Ivan Rakitic, sin escuchar los rumores que le situaban como moneda de cambio en la operación por Neymar, podría ser el tercer integrante de un centro del campo de toque y a la vez de fuerza.

EL 500 DE PIQUÉ, SIN EL 'PANDA' ENFRENTE

Algo similar sucede en el Betis, con Nabil Fekir esperando a acoplarse a su nuevo equipo para desplegar su juego quirúrgico que tanto esperan en Heliópolis. Junto a Canales, Guardado o Carvalho, la medular del equipo entrenado por Rubi tiene calidad. Y, arriba, apunta a que jugará Loren por la ausencia segura de Borja Iglesias, lesionado en la primera jornada y que no ha entrenado esta semana.

El central Gerard Piqué disputará, salvo sorpresa, su partido número 500 con el Barça en competiciones oficiales. Sin duda es LaLiga, en la que debutó el 13 de septiembre de 2008 contra el Racing de Santander en el Camp Nou, la que se lleva la palma con 312 duelos, que serán 313 para llegar a los 500 --2 en Supercopa de Europa, 5 en Mundial de Clubes, 14 en Supercopa de España, 59 en Copa del Rey y 107 en Liga de Campeones--.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Carles Pérez, Rafinha y Griezmann.

BETIS: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Carvalho, Canales; Joaquín, Fekir, Tello; y Loren.

--ÁRBITRO: González González (C. Castellano-Leonés).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 21.00.