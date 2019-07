24 de julio de 2019

Zidane confirma la posible cesión de Ceballos al Arsenal y advierte que "no ha cambiado nada" con Bale

Zinédine Zidane durante un partido de la pretemporada

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confirmó que el club está trabajando en la salida como cedido de Dani Ceballos hacia el Arsenal inglés y reiteró que, pese a haber disfrutado de minutos en el segundo amistoso de la pretemporada, "no ha cambiado nada" respecto a Gareth Bale.

"Todavía no se ha hecho oficial, el club está en ello y veremos en los próximos días", se limitó a comentar Zidane sobre la posible salida del andaluz con destino a Londres, en declaraciones recogidas por la web del club.

Sobre Gareth Bale, reiteró que aunque jugó y marcó, "no ha cambiado nada Bale". "Está aquí y no sé qué va a pasar. Jugó, quería hacerlo y lo hizo bien y me alegro por él. Quería estar con nosotros, entrenó con normalidad y jugó. Las decisiones son mías y jugó una parte, vamos a ver lo que va a pasar, de momento está con nosotros", comentó.

Tampoco tiene "plan" respecto al delantero Mariano Díaz, inédito en esta pretemporada. "Está con nosotros, entrena y luego yo tengo que hacer el equipo. No ha jugado todavía y veremos qué pasa", remarcó el francés, "contento" por el partido de Marcelo, elegido 'MVP'. "Se ha preparado y se le ve muy metido. Me alegro por lo que hace y no ha cambiado nada para mí, es un jugador excepcional y vamos a contar con él", zanjó.

"Empezamos muy bien y después expulsaron a Nacho, pero seguimos jugando bien diez contra once y mejor todavía 10 contra 10. Hicimos un buen partido y empatamos en la segunda parte. Estamos en preparación y sabemos que vamos a mejorar mucho nuestro juego, hoy lo hicimos", analizó Zidane del empate a dos con el Arsenal.