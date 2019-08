Zidane: "Sé que Keylor va a aportar mucho este año"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró este viernes que "no" contempla que el portero costarricense Keylor Navas se pueda marchar como se ha informado estos días, mostrándose seguro que "aportará mucho" en esta temporada, mientras que reconoció que desea que se cierre el mercado para que no le hagan "más preguntas" sobre posibles fichajes como el de Neymar ya que lo único en lo que está centrado es en su equipo y en que pueda "crecer más".

"No, es jugador del Real Madrid y es importante, siempre lo ha sido y lo va a ser, no contemplo esta posibilidad", aseveró Zidane en rueda de prensa. "No me ha dicho que quiera marcharse, lo de fuera no lo podemos controlar. Quiere estar aquí y jugar, y está trabajando en este sentido y eso es lo más importante para un entrenador". añadió.

El francés dejó claro que el guardameta "siempre ha sido y será un profesional". "Vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él", recalcó, advirtiendo que no piensa en ningún refuerzo en la portería. "Keylor esta aquí y sólo pienso en tenerle. Él siempre ha progresado y quiere ganar títulos. Yo quiero continuar con él en esta aventura porque sé que va a aportar mucho esta temporada y va a ser muy competitivo", sentenció.

El otro nombre que centró gran parte de la comparecencia de 'Zizou' fue el del brasileño Neymar. "Hasta el 2 puede pasar de todo y yo quiero que llegue ya que no se hagan más estas preguntas", trató de zanjar. "Lo que me preocupa es el partido del Valladolid. Los que están aquí quieren estar y eso es lo más importante, tienen contrato, la posibilidad de jugar y quieren ser importantes en esta plantilla", aseveró.

Sobre Gareth Bale, celebró su "buen partido" en Vigo, destacando principalmente su "gran trabajo a nivel defensivo". "Tiene que seguir en esa línea, él y todos, tenemos que crecer más para conseguir cosas importantes", comentó.

Para Zidane, "lo que ha cambiado" en el escenario del galés "es que va a quedar". "Lo más importante es que se quiere quedar. Es verdad que había muchas cosas alrededor, pero vamos a contar con él y ha demostrado que es importante. Ahora lo que tiene que hacer es demostrar otra vez el jugador que es", admitió el técnico madridista.

Menos extenso fue sobre James Rodríguez, del que no confirmó si podría ser el relevo de Luka Modric ante el Valladolid y al que ve "el mismo" que se marchó al Bayern. "Juega muy bien y estamos contentos de verle aquí. Él también está contento de estar aquí", apuntó del colombiano.

Por otro lado, Zinédine Zidane consideró que "lo mejor" para el delantero japonés Takefusha Kubo era la de salir cedido. "Tiene la posibilidad de jugar y espero que lo haga en el Mallorca para poder crecer", indicó.

"TENEMOS QUE CRECER EN LO QUE HICIMOS EN VIGO E IR A MÁS"

El entrenador del conjunto merengue se refirió al duelo ante el Valladolid y subrayó que está lejos de ser "un partido 'trampa'" tras los problemas para ganarle el año pasado. "No los hay, no hay pequeños partidos, hoy en día no puedes decir que vas a jugar un partido y que vas a ganar, hay que demostrarlo", remarcó.

"El Valladolid empezó bien y es un equipo valiente, seguro que vendrá al Bernabéu a hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que crecer en lo que hicimos en Vigo e ir a más", prosiguió el francés, que se limitó a decir que deben "aceptar" que ya no existan las conocidas 'cláusulas del miedo' que podría permitir, si Sergio González así lo desea, que pueda jugar el cedido Andriy Lunin, el único en la lista blanquivioleta en la que no están ni Javi Sánchez ni Jorge de Frutos.

El partido supondrá también el primero en el Bernabéu, algo que les produce "ilusión y alegría". "Pedimos a la afición que sigan haciendo lo mismo y lo que queremos es darle la posibilidad de que estén contentos en cada partido", expresó tras la última mala temporada. "Saben también que han vivido cosas muy bonitas y queremos que la gente disfrute de su equipo", agregó.

"Lo siento porque sé que no tuvo intención de hacer daño y eso es lo más importante. Sabemos que es un jugador limpio, pero eso puede pasar y le pasó con la nueva regla, pero estoy convencido de que no era su intención", afirmó cuestionado por su opinión sobre la roja en Balaídos a Luka Modric.