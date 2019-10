1 de octubre de 2019

Zidane: "Prefiero quedarme con la segunda parte y olvidarme de la primera"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha declarado que prefiere quedarse "con la segunda parte" del partido y olvidarse "de la primera", tras el sufrido 2-2, ante el Brujas este martes en el Bernabéu, donde el equipo belga se adelantó marcando los dos primeros goles y el club blanco consiguió empatar en el segundo tiempo.

"Lo importante es lo que hicieron en la segunda, prefiero quedarme con la segunda parte y olvidarme de la primera. Pero hay que reflexionar sobre la primera y es lo que vamos a hacer", recalcó Zidane en sala de prensa.

El técnico francés explicó que hicieron "un mal primer tiempo", con un no muy buen inicio de partido donde el rival les metió "en dificultad" e impidió a los jugadores "controlar" el partido, mientras que en la segunda fue "distinto", el equipo reaccionó, entró con "otra actitud" y cambió el rol del encuentro.

"Como siempre, el rival te puede meter en dificultad, sabíamos

que los tres jugadores de arriba eran muy rápidos. El problema es que cuando te meten un gol, se crecen, es la primera vez que juegan aquí, luego se pegan ida y vuelta hasta el punto de córner. Esto es lo de siempre en el fútbol, tenemos que estar concentrados desde el minuto uno y no estuvimos bien en la primera, no entramos bien. En la segunda cambió todo, jugamos con más corazón, con más entrega, y cambió el campo contrario", sentenció.

También indicó que aunque fueron "dos puntos perdidos" en la primera mitad, su equipo consiguió ganar uno en el segundo tiempo, además se negó a admitir la falta de "ganas" y de "ambición" de sus jugadores, explicando que lo ocurrido fue por falta de "concentración".

"Cuando el equipo contrario marca un gol se crece, no tienen nada que perder y después es complicado remontar, por eso me gusta remarcar la reacción del equipo. Hemos recuperado el balón, jugado con más intensidad y con más ganas y hemos hecho mas ocasiones", agregó.

Además, Zidane añadió que los dos primeros goles del Brujas fueron "de risa", pero es algo que "puede pasar" en Champions, aunque remarcó que tienen que "intentarlo desde el minuto uno al noventa" aunque a veces no sea "posible", como en los primeros 45 minutos de partido.

"En el futbol ahora no hay equipos pequeños y sobre todo en la Champions. Todo el mundo puede ganar, el año pasado este año... Es muy duro ganar este tipo de partidos esta competicion, sobre todo si uno no empieza bien estos partidos, puede ser muy complicado, han tenido muchas ocasiones en la primera parte y han marcado dos goles", explicó

Aunque no se olvidó de remarcar la "buena reacción" tras el primer tiempo, donde tuvieron tiempo de "pensar" y de darse cuenta de que sí continuaban así podían "perder el partido".

Sobre la expulsión, no creo que haya cambiado nada en el partido, no se cuanto tiempo jugaron sin ese jugador, ocho minutos, para mi no cambió". Aún así, el técnico francés subrayó que no está preocupado por sus jugadores. "Sabemos que tenemos que crear, meter, los 10 primeros minutos no hemos llegado mucho, pero estando un poco más acertados podríamos haber marcado el primer gol, es lo que tenemos que hacer en nuestro campo", indicó.

SOBRE EL CAMBIO DE COURTOIS: "CADA UNO PUEDE OPINAR"

Sobre el cambio en portería en la segunda mitad, Zidane señaló que el belga Thibaut Courtois tuvo que irse por un "problema" que le impidió "continuar" jugando, siendo sutituido por Areola en el segundo tiempo.

"Es el portero del Real Madrid junto con Areola, entonces cada uno puede opinar, pero no voy a entrar en eso. Todos tenemos que estar preparados, listos y él, como en los tres ultimos partidos, el primero", aclaró sobre la titularidad del belga.

Al que tampoco quiso "culpar" de los dos primeros goles del rival. "Aquí estamos todos, yo el primero. La primera parte lo hicimos mal. Yo soy el primer responsable, luego hemos reaccionado, y me quedo con la reacción. Es lo que le dije a los jugadores, si seguimos así perdemos el partido, tenemos 45 minutos para cambiarlo y cambiaron el partido", señaló.

Zidane finalizó diciendo que "todos los jugadores son imprescincibles", y quiere "contar con todos". Aunque actualmente Bale y James se encuentran "tocados", igual que Nacho se hizo daño durante el partido junto con Courtois y padece una lesión en la rodilla derecha.