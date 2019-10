4 de octubre de 2019

Zidane: "En el Real Madrid no hay derecho a fallar ni a tener ningún problema"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que el portero belga Thibaut Courtois es "fuerte" y que "sabe" que debe asumir los pitos que le dedique la grada del Santiago Bernabéu, y recalcó que el jugar en el club madridista conlleva el no tener "derecho a fallar ni a tener ningún problema", mientras que, por otro lado, también avisó que están "mejor que hace dos meses".

"Injusto o no, es lo que hay y él lo sabe", aseveró Zidane en rueda de prensa preguntado sobre si la grada había volcado en exceso su enfado sobre el guardameta. "Es fuerte. Sabe que la primera parte es fallo de todos. Lo importante es como se sienta él, pero no es el único responsable de los primeros 45 minutos", añadió.

Courtois centró gran parte de la comparecencia ante los medios del francés, que advirtió de que en el Real Madrid "siempre hay debate" pese a que él dijese hace meses que el de la portería no iba a existir este año. "La gente puede hablar y opinar de estos errores, pero antes tuvimos tres partidos con la portería a cero y estaba él", advirtió.

'Zizou' elevó el tono para afirmar que "nadie es indiscutible, ni Courtois ni nadie" y que "nunca" ha dicho que en su equipo los haya. "Aquí no hay jerarquías, no podemos decir que uno es más importante que otros y no tengo necesidad de decirlo. No es verdad que siempre juegan los mismos los partidos importantes, aunque es normal que unos jueguen más que otros", puntualizó.

También confirmó que el portero belga "estaba mal, seguro" ante el Brujas. "Estaba un poco revuelto, pero podía jugar, y al descanso ya no estaba para jugar", comentó. "En el Real Madrid no hay derecho a equivocarse ni a tener ningún problema, siempre debemos marcar goles y no encajar, y cuando no pasa van a hablar mal", lamentó Zidane, contento porque su compatriota Alphonse Areola, "un gran portero como Thibaut", se haya "adaptado muy rápido". "Cuando uno disfruta con lo que hace todo va mejor", recordó.

Zidane admitió que tras el descanso ante el Brujas no habló "en concreto" de los pitos y defendió igualmente a Lucas Vázquez. "Los pitos afectan, es verdad, pero hay que aceptarlos. Lucas ha hecho cosas buenas también y le han aplaudido. Cuando pasa cosas un poco peores hay que reaccionar y es lo que queremos por el bien del equipo", señaló.

"ESTAMOS MEJOR QUE HACE 2 MESES Y ESTAREMOS MEJOR EN 3 SEMANAS"

"Sabemos lo que hicimos en cada parte ante el Brujas. La segunda no fuimos espectaculares, pero dimos la cara y cambiamos el partido. Estamos mejor que hace dos meses y estaremos mejor dentro de tres semanas. No estoy aquí para entender las cosas, no estamos tan mal como se habla desde fuera, pero esto es el Real Madrid, no va a cambiar nada lo que diga", declaró.

En este sentido, el técnico madridista no se olvida "dónde" está. "Este cargo es así hasta el último día, pero me gusta lo que hago y me siento capaz", zanjó. "El equipo sabe perfectamente que el mensaje es cada día, no cada partido. Sabemos que se nos exige mucho y que todo lo que hacemos es importante", insistió.

De cara al partido ante el Granada, el principal problema será quien jugará en el lateral izquierdo por las bajas de Marcelo, Mendy y Nacho. Zidane reconoció que Militao "puede ser una alternativa" y descartó totalmente a Bale para jugar en esa posición.

El galés fue 'cazado' llegando el martes con el partido empezado, pero el francés no desveló nada. "Esto se queda dentro. Habéis tenido información que no deberías tener, digo yo. Tengo que hablar con él o él conmigo", sentenció.

"Jugamos el primero contra el segundo y eso significa mucho. Jugamos contra un equipo que está haciendo una buena temporada como nosotros y que querrá sumar. Queremos hacer un buen partido y estamos listos, aunque hemos tenido poco tiempo para recuperar", detalló sobre el Granada, que está a punto de su equipo.