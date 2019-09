Zidane: "Sabemos que podemos mejorar mucho y vamos a hacerlo"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado este sábado que el juego de su equipo puede "mejorar mucho" y que sus pupilos van "a hacerlo", al verse espoleados en la cuarta jornada de LaLiga Santander después de ganar al Levante UDD por 3-2 en el estadio Santiago Bernabéu.

"Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que podemos mejorar mucho y vamos a hacerlo. Desde la tranquilidad, debemos jugar mejor y más tiempo en el partido. Y creo que es lo que va a pasar", ha reiterado Zidane durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

"La segunda parte ha sido un poco más complicada para nosotros, sobre todo por el inicio. Cuando el rival te mete un gol a los tres minutos, cambia el partido. Sensaciones buenas porque conseguimos los tres puntos jugando una primera parte fenomenal. Hemos tenido juego, goles, entrega y tenemos que pensar en jugar así los 90 minutos. Cuando juguemos así, va a ser bueno para nosotros", ha recalcado el técnico merengue.

"En la segunda parte tuvimos ocasiones para hacer el cuarto e incluso más. Que el rival cambie su dibujo en la segunda parte no cambia para nosotros, sí puede ser que haya habido un cambio físicamente. Cuando muchos juegan fuera y al llegar no tienen mucho descanso... Casemiro, por ejemplo, o Sergio Ramos. Pero no hay que buscar excusas. Poco a poco, lo importante es que nos quedemos con la primera parte", ha insistido tras hablar del reciente parón por selecciones.

Además, ha centrado sus elogios en Benzema. "Estamos muy contentos todos y ya hemos visto la ovación del público. Hay que seguir con lo que estamos haciendo con Karim y con el resto del equipo", ha afirmado sobre el delantero francés, autor de dos goles para vencer al Levante.

Igualmente, ha destacado la labor de Hazard. "Eden tiene mucha verticalidad, es muy bueno con el balón y lo que le falta ahora es solo entrenar más. Tenemos muchos partidos ahora y yo tengo que gestionar a todos, a Hazard y a todos", ha señalado al respecto.

Mientras, sobre el centro del campo dispuesto durante la segunda mitad del encuentro ante el Levante, Zidane se ha mostrado tajante. "Un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene. Cambió eso y cambió nuestro dibujo, Lucas [Vázquez] quería subir y subir... Cuando miré al banquillo, para mí no había otra cosa", ha indicado.

Por último, también ha alabado a James Rodríguez. "Tiene sencillamente calidad, pero siempre la ha tenido, yo ya lo decía hace dos años. Hoy ha acabado muerto, pero me alegro por él porque lo da todo en el campo", ha concluido Zidane.