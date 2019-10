1 de octubre de 2019

El Mutuactivos Open de España estrena una nueva época para convertirse en "una referencia en el mundo del golf"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mutuactivos Open de España, ahora bajo la propiedad de Madrid Trophy Promotion, la empresa que ya gestionaba el Mutua Madrid Open de tenis, ha abierto este martes su nueva época con el propósito de convertirse en "una referencia en el mundo del golf" y con el padrinazgo de los jugadores españoles Jon Rahm, Sergio García y Rafael Cabrera-Bello.

El estadio Wanda Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid, acogió una presentación que también contó con la presencia del CEO de Madrid Trophy Promotion, Gerard Tsobanian; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza; y el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda.

El torneo, que se disputará del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, cuenta por primera vez con la organización de Madrid Trophy Promotion, que se estrena en el mundo del golf tras casi dos décadas al mano del Masters 1.000 de tenis, que se celebra cada primavera en la capital española. El máximo responsable de la empresa, Gerard Tsobanian, confirmó que han invertido en torno a cinco millones de euros en esta nueva aventura, que de momento está asegurada durante cinco años.

"Si queremos hacer un evento de alto nivel hay que invertir. Lo hicimos hace 18 años con el tenis y se ve dónde estamos hoy. Es una apuesta en la que tengo mucha fe porque conozco bien la ciudad y el país, que es un paraíso de gol con una larga tradición en este deporte. Cambiamos el habitual concepto golf-playa por los conceptos golf-cultura y golf-gastronomía, que son una maravilla. Es un deporte individual, pero debemos ser un equipo", pidió.

El ejecutivo francés destacó que "hay muchos elementos que deben unirse para que un evento de esto tipo tenga éxito" y que han logrado reunirlos a "todos". "Queremos llevar a este torneo a un nivel muy alto, hacer que luzca para la ciudad y para el país, que sea una referencia en el mundo del golf. Estoy seguro de que va a ser un éxito durante muchos años", pronosticó.

RAHM: "PREFIERO GANAR AQUÍ QUE EN DUBAI"

A la presentación también acudieron los tres mejores jugadores españoles por ranking inscritos en el torneo, que se retaron junto con el alcalde para intentar embocar la bola desde una grada del estadio hasta el centro del campo, a una distancia superior a 100 metros. Entre ellos Rahm, defensor del título que intentará lograr algo inédito en su carrera.

"Tuve la suerte de ser campeón del torneo desde cadete hasta absoluto y el año pasado fue la culminación con mi victoria profesional. Ganar delante de 50.000 personas fue en increíble. Siempre es difícil superar esa primera victoria, de hecho nunca he conseguido defender ninguna victoria. Nunca he jugado en este campo, pero mi 'caddie' ya me ha dicho que está en buenas condiciones", avanzó.

Además, el vasco explicó que su "objetivo es ganar esta semana" para acto seguido tomarse "seis semanas de vacaciones". "Estoy en una buena posición en la 'Carrera a Dubai', pero me hace falta descanso. Si tengo que elegir entre ganar esta semana y ganar en Dubai, prefiero ganar esta semana", subrayó.

En el palmarés del Open de España también figura Sergio García, campeón en 2002. "Hacía mucho que no volvía a jugar aquí y estoy con muchísimas ganas. He jugado nueve hoyos esta mañana y el campo está estupendo, se nota que han trabajado duro para que esté en las mejores condiciones. El campo ha cambiado un poquito desde mi última vez, pero su esencia sigue siendo la misma. El hoyo 6 es un hoyazo" destacó.

Por su parte, Cabrero-Bello intentará inscribir por primera vez su nombre en la lista de vencedores. "Tengo la copa de este torneo en diferentes categorías y me falta en profesionales. Lo voy a intentar, estoy jugando bien y me ilusiona mucho, sin duda. Es la primera vez que viene mi hija a un torneo, a ver si eso me da una fuerza especial", deseó.

ALMEDIA: "GERARD YA HA PILOTADO CON GRAN ACIERTO EL MUTUA MADRID OPEN"

Martínez Almeida bromeó con su participación en el intento de embocar en el centro del campo del Metropolitano. "He pasado más nervios que en la noche electoral", dijo antes de referirse a "un evento extraordinario para la ciudad y con una grandísima tradición".

"Es difícil que haya un país con el número de licencias de España y con más jugadores dentro del 'Top 100'. Gerard ha pilotado con gran acierto el Mutua Madrid Open de tenis. Animo a todos los madrileños a que se acerquen al Club de Campo para descubrir un maravilloso deporte como el golf", lanzó.

Por su parte, Gonzaga Escauriaza recalcó que "continuar la tradición del segundo Open más antiguo del continente -se estrenó en 1912- ya es un triunfo" que se agranda al contar con "tres brillantísimos jugadores" como Rahm, García y Cabrero-Bello. "Tenemos unos ingredientes maravillosos que van a funcionar para que sea un grandísimo torneo", confió.

Por último, Garralda aseguró que Mutua Madrid "siempre va a estar apoyando" las iniciativas de este tipo que surjan en la ciudad. "Ahí estaremos en todo lo que sea propagar la esfera internacional de esta ciudad. Tsobanian nos ofreció hacerlo y estamos convencidos de que va a tener la misma trayectoria de éxito que el torneo de tenis", concluyó.