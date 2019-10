4 de octubre de 2019

Olazabal entona una despedida: "Primero tengo que jugar bien y luego que me inviten"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español José María Olazabal se despidió este viernes del Open de España tras no pasar el corte en la segunda jornada en el Club de Campo Villa de Madrid, final del cual reconoció que podría ser definitivo porque necesita "jugar bien" para merecer futuras invitaciones, una vez dejará ya el Circuito Europeo.

"No depende de mí. Si empezase a jugar bien los torneos que juegue y llamase la atención del que se encarga de estas cosas, igual no es el último, pero no depende de mí. Yo ya me centraré en el Championship Tour, donde hay que jugar también a buen nivel para competir", dijo ante los medios después de terminar la segunda jornada. "Primero hay que jugar bien. Lo que no quiero es coger una plaza de invitación si el nivel de juego no es bueno", prosiguió.

El de Fuenterrabía termina este curso su exención para jugar el Circuito Europeo, por la lista histórica de ganancias, y podría haber jugado su último Open de España. El campeón de dos Masters de Augusta e histórico jugador de Ryder Cup reconoció que el nivel de juego tiene que subir para volver a grandes torneos.

"El 'birdie' ha sido un poco la honrilla. Hoy tampoco he jugado bien, en la misma línea que los últimos días. Sobre todo me llevo el cariño de la gente, me han apoyado durante todo el día aunque el resultado no era el idóneo", dijo tras regalarse un último 'putt' de categoría y una larga y sonora ovación.

Olazabal reconoció que cambiaría muchos de sus 23 torneos del Circuito por un Open nacional que no logró ganar en 25 apariciones. "Cambiaría muchos de los torneos que he ganado por un Open de España. Es esa pequeña manchita que se me queda en el currículum y es una pena, pero no me puedo quejar de la carrera que he conseguido", apuntó.

"He intentado ser respetuoso con el juego y ayudar a mis compañeros", terminó, valorando un legado que sin duda seguirá presente en el deporte y recordando sus golpes ganadores en esas dos chaquetas verdes conquistadas y también en la Ryder Cup.