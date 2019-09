17 de septiembre de 2019

Àlex Márquez: "Salir de Aragón con más ventaja sería una buena noticia"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha señalado que su objetivo de cara al próximo Gran Premio de Aragón es salir de MotorLand con más ventaja al frente del campeonato tras perder algo de margen en Misano.

"El objetivo será intentar estar todo el fin de semana delante y rematar en carrera. Y es que salir de Aragón con algo más de ventaja en el campeonato sería una muy buena noticia", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez terminó tercero en Misano, en un Gran Premio de San Marino que ganó su máximo rival por el título, el también español Augusto Fernández, que se sitúa ahora a sólo 26 puntos del de Cervera en el campeonato.

No obstante, el catalán llega ahora a un circuito de su agrado. "MotorLand me gusta mucho y con una atmósfera muy especial, me siento muy querido ahí. Es una carrera en casa y eso nos da una extra motivación. Por un lado, eso es bueno, pero a la vez hay que controlarlo bien", apreció.

"Venimos de hacer una buena carrera en Misano, una pista que históricamente era uno de mis puntos débiles, así que llego motivado y reforzado", recalcó en este sentido.

Por su parte, Xavi Vierge firmó una octava posición en Misano que le da confianza de cara a Aragón. "Llegamos a un Gran Premio de casa con mucha ilusión y ganas después de dos carreras positivas que nos han permitido recuperar la confianza. Intentaré seguir trabajando en la misma línea y pelear en el grupo de cabeza", auguró.

"El circuito de Aragón es espectacular, para mí, uno de los más bonitos de todo el Mundial. Con muchos desniveles y curvas ciegas, es una pista en la que se disfruta mucho pilotando", se sinceró.

Eso sí, cree que MotorLand también es uno de los trazados más exigentes. "A la vez te exige máxima concentración y hacer muy buen trabajo durante todo el fin de semana para llegar bien preparado a la carrera. Esperamos estar a la altura", confió.