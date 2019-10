1 de octubre de 2019

Àlex Márquez: "Si podemos ampliar la distancia en Tailandia, mucho mejor"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha manifestado que acude al Gran Premio de Tailandia de Buriram con la misma intención que en el resto de citas anteriores del Mundial, que es la de buscar el triunfo o el podio y añadir ventaja al frente del campeonato.

"Llegamos con 38 puntos de ventaja, pero el objetivo sigue siendo el mismo de siempre: intentar luchar por el podio y sin cometer errores", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

No obstante, el gran objetivo no es otro que aumentar los 38 puntos que tiene de margen sobre Jorge Navarro (Speed Up) al frente del Mundial de la categoría intermedia.

"En mente siempre está sumar los máximos puntos posibles y si podemos ampliar la distancia respecto a los perseguidores, mucho mejor", aseguró.

Sobre el Chang International Circuit, cree que es "bastante nuevo para todos". "Tenemos pocas referencias ya que sólo rodamos aquí el año pasado. Personalmente me gustó mucho el trazado", se sinceró.

"El primer sector tiene mucha recta mientras que el segundo y tercero son más revirados. Hay un poco de todo, así que encontrar una buena puesta a punto rápidamente será nuevamente muy importante", aportó.

Por su parte, su compañero Xavi Vierge tiene "muchas ganas" de empezar esta parte de la temporada. "Llegamos a un circuito en el que sólo hemos corrido en una ocasión. Los dos primeros parciales son muy rápidos pero el tercero y el cuarto son más técnicos y es ahí donde hay que intentar marcar la diferencia", comentó.

"Habrá que intentar fijar un muy buen ritmo enseguida ya que el año pasado estuvo todo muy apretado y este año, con la categoría como está, todavía estará más ajustado. Trabajaremos mucho de cara a carrera para estar muy bien preparados y hacer un buen Gran Premio", concluyó.