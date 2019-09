22 de septiembre de 2019

Alonso López: "Me quedo con las buenas sensaciones que he tenido"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alonso López (Estrella Galicia 0,0) lamentó que Dennis Foggia y Ai Ogura le cerrasen "un poco" en los últimos giros de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Aragón y no pudiese subir al podio, aunque prefirió quedarse "con las buenas sensaciones" que tuvo en la carrera.

"En la última vuelta, he intentado adelantar a Foggia y Ogura, pero me han cerrado un poco y al final no he podido pasar, pero me quedo con las buenas sensaciones que he tenido y estoy seguro de que si seguimos así, podemos hacer un gran trabajo en las próximas carreras", señaló Alonso López en declaraciones facilitadas por su equipo.

El madrileño se mostró "muy contento" con todo su fin de semana porque pudo "ir muy rápido tanto en mojado como en seco". "Rodar solo en entrenamientos también me ha ayudado mucho a preparar la carrera", admitió.

Por su parte, su compañero de equipo, Sergio García Dols, celebró también su séptima plaza, su mejor resultado en el Mundial. "Estoy muy contento, porque ha sido un fin de semana complicado. En Misano nos costó mucho, estábamos algo perdidos con la puesta a punto de la moto pero este fin de semana hemos trabajado más duro que nunca y al final lo hemos conseguido sacar adelante", comentó.

"Aún nos falta un poco para dar un paso más, pero en esta carrera salía 29º y he terminado séptimo, rodando en el grupo delantero, así que estoy más que satisfecho. Tengo que intentar que cuando llegue al primer grupo, lograr estar un poco más adelante, pero eso lo dejamos para la gira asiática. He disfrutado muchísimo en esta carrera", sentenció.