Arón Canet: "Cuando vas solo es más fácil perder la cabeza"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Arón Canet (KTM) celebró su victoria en Moto3 en el Gran Premio de Aragón, "una gran motivación" para seguir peleando por el título, aunque aseguró que pese a ganar en solitario le había "costado mucho" y que en esas situaciones "es más fácil perder la cabeza".

"Preferiría no haber tenido que tirar tanto, me ha costado mucho y ha sido una de las carreras más difíciles de mi vida. Lo que más me deja satisfecho es la manera de ganar porque mi abuelo que falleció antes de Le Mans me decía que no era capaz de ganar desde la 'pole' y escapándome y yo le dije que sí. Seguro que me ha dado mucha fuerza desde arriba", se sinceró Canet ante el micrófono de 'DAZN'.

El valenciano indicó que para ganar escapado en Motor3 hay que tener "mucho ritmo y las ideas muy claras", aunque se vio ayudado porque ni Lorenzo Dalla Porta ni Tony Arbolino estaban "en las primeras posiciones de la parrilla" y los que le podían "coger".

"Traté de tirar al principio y me ha costado mucho, pero ha sido actitud y corazón. En las tres últimas vueltas tienes los nervios de pensar si te caes o no y cuando vas solo es más fácil perder la cabeza", añadió el de Corbera, que confirmó que había trabajado este aspecto con su psicólogo.

Además, esta victoria es un alivio para él tras una mala racha en las últimas carreras. "Me martirizo mucho, aunque no fuese culpa mía y más de la mala suerte, pero tenía claro que tenía el potencial para estar delante en esta carrera y de luchar por la victoria", comentó.

"No hubiese pensado que me escaparía y sabía que corriendo en grupo lo iba a pasar muy mal en la recta porque nuestra una moto es un pelín inferior. Esto es una gran motivación para demostrar que estamos para luchar por el título", sentenció un Canet que había estudiado "muy bien" la manera en la que su compatriota Jorge Martín ganó el año pasado.