12 de septiembre de 2019

Dovizioso, recuperado "al cien por cien" de su caída en Silverstone

DOVIZIOSO Andrea (Ita) Ducati Team, Ducati, ambiance, portrait during MotoGP race of the Monster Energy Grand Prix Czech Republic at Brno, from August 2nd to 4th, 2019 in Czech Republic - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI MEDIA / AFP7 / EUROPAPRESS

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha confirmado su recuperación "al cien por cien" de la dura caída que sufrió hace tres semanas en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de haberse sometido a varias pruebas para "comprobar que todo estaba correcto".

"La carrera fue un poco extraña. Hacía bastante calor y la gestión de los neumáticos fue difícil para todos. Me sentí bien para participar en el test posterior a la carrera y las sensaciones en Misano no fueron perfectas, pero era importante dar esas vueltas. Ahora ya me siento al cien por cien y me he puesto a prueba para comprobar que todo estaba correcto", explicó Dovizioso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino.

El italiano también desgranó cómo vivió su dura caída en Silverstone, donde se fue al suelo en la primera curva tras pasar por encima de la moto de Fabio Quartararo y sufrir una dura caída que le dejó inconsciente.

"Después de 40 minutos recuperé la consciencia. Al principio me encontraba bien y luego olvidé como había sido la caída. Cuando me lo explicaron me di cuenta de que no había sido mi culpa y me enfadé muchísimo, después todo se normalizó. No pude hacer nada por evitar el choque con Quartararo", recordó.

Pensando ya este fin de semana, avisó de que es "importante" para Ducati. "El año pasado fue una carrera especial -se proclamó vencedor- y espero que este año sea distinto porque nuestros rivales van muy fuertes. A ver qué agarre tiene la pista porque en el test vimos que era diferente al de la carrera del año pasado", señaló.

En cuanto a la amplia ventaja que tiene Marc Márquez al frente de la clasificación general, el italiano aseguró que no le "afecta a nivel mental". "La mejor manera de lograr resultados es seguir la misma línea que llevo. 78 puntos es una gran diferencia, pero si solo piensas en recuperarla se te hace aún más grande. No hay que pensar solo en el campeonato", concluyó.