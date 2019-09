14 de septiembre de 2019

Marc Márquez: "Me he sentido muy bien a pesar de la pequeña caída"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) admitió haberse sentido este sábado "muy bien a pesar de la pequeña caída" durante la jornada de calificación del Gran Premio de San Marino en la categoría de MotoGP, decimotercera cita del Campeonato del Mundo, tras haber logrado el quinto puesto de la parrilla.

"Nuestro objetivo es el campeonato y es en lo que estamos concentrados. Me he sentido muy bien en el FP4 a pesar de la pequeña caída, así que me siento confiado con nuestro ritmo", comentó Márquez a los medios oficiales del Repsol Honda Team.

"No ha sido el mejor entrenamiento cronometrado para nosotros, desafortunadamente he cometido un error con el segundo neumático y he tenido que terminar esa salida antes de tiempo. Empezamos desde la segunda fila de parrilla mañana, así que hoy no ha sido un mal día y la meta será luchar por la victoria", afirmó el líder del Mundial.

Mientras tanto, su compañero Jorge Lorenzo no se mostró conforme con su 18º puesto. "Para nosotros el día ha ido regular; tras el viernes que hicimos esperaba reducir la distancia con los de delante algo más, pero aun así hemos podido dar un paso adelante en el entrenamiento cronometrado", ha asegurado al respecto.

"Todavía tenemos que seguir mejorando, pero tenemos varias ideas de cara al 'warm up'. Para la carrera, nuestro objetivo es terminar lo más cerca posible del primero y creo que podemos seguir progresando", ha concluido Lorenzo desde el circuito de Misano.