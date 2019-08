Marc Márquez prepara el final de temporada y prueba de cara a 2020 en el test de Misano

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del Mundial de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), y su compañero Jorge Lorenzo realizaron un balance positivo del test desarrollado este viernes en el circuito de Misano, que acogerá la próxima prueba del Mundial entre el 13 y 15 de septiembre, pese a finalizar lejos de los mejores tiempos de la sesión.

Márquez realizó un total de 168 vueltas al manillar de su Repsol Honda RC213V a lo largo de dos días de entrenamientos en el circuito de Misano. El test permitió al piloto catalán y su equipo de ingenieros trabajar tanto para el Gran Premio de San Marino, como para evaluar distintas opciones para el futuro.

Con un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 905 milésimas, el piloto de Cerverá ha concluido décimo en la tabla de tiempos combinada de los dos días. El más rápido en la prueba fue Fabio Quartararo (Yamaha) seguido de Danilo Petrucci (Ducati) y Franco Morbidelli (Yamaha), segundo y tercero, respectivamente.

Por su parte, las pruebas de Jorge Lorenzo concluyeron ayer tras notar dolor al pilotar su moto durante la mañana. El piloto decidió limitar su entrenamiento para permitir el máximo tiempo posible de recuperación física de cara a la carrera que tendrá lugar en Misano dentro de 16 días. Antes de su conclusión, el balear completó 31 vueltas evaluando la Honda RC213V en el trazado italiano.

"Ha sido un entrenamiento bastante ocupado para nosotros, porque ya estamos empezando a pensar en 2020. Primero trabajamos un poco de cara al final de la temporada 2019, para estar seguros de que podemos terminar bien. Entonces empezamos a probar componentes para 2020", avanzó Márquez.

"En general ha sido un buen test y hemos trabajado bien y de forma precisa para aprovechar al máximo el tiempo en pista. Me he sentido bien sobre la moto durante los dos días, así que hemos podido entender muchas cosas", finalizó el líder del Mundial en MotoGP.

Por su parte, Lorenzo reconoció que "desgraciadamente" no se encontraba muy bien encima de la moto. "Tuve bastante dolor, más que en Silverstone. Allí pudimos dar 20 vueltas y todos quedamos muy satisfechos, pero parece que me ha exigido mucho esfuerzo físico y está inflamado y dolorido por la carrera. He mejorado un poco, pero todavía me duele demasiado al pilotar", añadió el balear.