3 de octubre de 2019

Marc Márquez: "Puede ser un gran fin de semana, seré el Marc de siempre"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este jueves que su objetivo principal es ganar el Gran Premio de Tailandia y proclamarse así campeón del mundo por octava vez en su carrera, aprovechando el primer 'match ball' que tiene a su favor siendo el competidor que es "siempre".

"Hemos hecho todo acorde con el plan; atacar en los trazados donde voy más fuerte y defender la posición en los que nos cuestan más. Trataremos de aprovechar la primera bola de partido aquí, a ver si lo conseguimos. Si no, mi objetivo es finalizar en podio desde ahora hasta final de temporada", señaló en rueda de prensa.

A Márquez le basta con ganar en Buriram para coronarse campeón del mundo, y lograr el que sería su sexto Mundial en MotoGP y el cuarto consecutivo. De momento, lleva un año casi redondo con ocho victorias y haciendo siempre podio a excepción de Austin (Texas), donde se fue al suelo en carrera cuando iba líder.

"Por supuesto que es una de mis mejores temporadas. No es perfecta, porque la perfección no existe, pero excepto en Austin me he sentido muy satisfecho. Me concentro más ahora en nuestros puntos débiles, en nuestros circuitos más difíciles, y a veces terminamos segundo pero sólo a décimas. Lo importante es batirte hasta las últimas curvas", celebró.

"En 2014, a nivel de cifras, quizá fue mejor, pero a nivel de consistencia y con la igualdad de niveles en esta categoría entre los equipos y los pilotos, puedo decir que es importante ser rápido todos los fines de semana y nuestros objetivos están ahí", comentó al respecto.

De cara a este fin de semana, el de Cervera trata de afrontarlo "de una manera normal". "Pero te das cuenta de que puede ser un gran fin de semana si lo finalizo de la manera correcta. Pero si no es posible ganar aquí tendremos otras oportunidades en Motegi, o Australia, Malasia o Cheste... Seré el Marc de siempre", manifestó.

"Trazaremos la misma estrategia, empujando desde el principio al final y luego ya veremos. Sabemos que 'Dovi' aquí fue muy rápido el año pasado, Yamaha no fue mal, pero preparamos el fin de semana con el objetivo principal de luchar por la victoria el domingo", señaló ambicioso.

No obstante, cree que el Chang International Circuit no es un trazado favorable a su Honda y a su pilotaje pese a su victoria del año pasado. "El año pasado teníamos un trazado favorable, pero perdía mucho en las dos principales rectas. Esta vez tenemos un motor potente y será mejor, pero tendremos dificultades en otros puntos. A ver si podemos comenzar con buen ritmo y estar preparados para cualquier condición", vaticinó.