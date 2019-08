23 de agosto de 2019

Marc Márquez: "Los tiempos están saliendo y es una muy buena vuelta rápida"

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado tras firmar el segundo mejor crono de la jornada este viernes después de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña que está contento porque los tiempos le salen y ha logrado una vuelta casi de récord, ya que finalmente se lo arrebató Fabio Quartararo (Yamaha).

"Los tiempos están saliendo, estamos trabajando bien y hemos hecho una muy buena vuelta rápida. Pero como siempre, lo más importante es que seguimos probando lo que necesitamos", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez, que lideró buena parte de la segunda sesión, llegó a poseer el récord virtual del circuito de Silverstone pero finalmente fue Fabio Quartararo, en una vuelta inicialmente anulada por dirección de carrera, quien se hizo con ese récord y con el mejor crono de la jornada.

En un día movido para el de Cervera, que se fue al suelo. "He tenido una pequeña caída en el FP2, porque estaba tirando y no la he podido salvar. Aparte de eso, ha sido ha sido un día muy bueno", reconoció.

"En cuanto he salido a pista esta mañana, he notado como si fuera otra distinta. He disfrutado mucho más pilotando en ella y creo que todos los demás, también. El año pasado nos quejamos, pero esta temporada debemos felicitar al circuito, porque han hecho un gran trabajo", se sinceró en este sentido.