Márquez: "Cuando estamos fuertes nos escapamos, y cuando sufrimos, luchamos hasta el final"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que aunque da "rabia" perder la victoria como lo ha hecho en el Gran Premio de Austria, adelantado por Andrea Dovizioso (Ducati) en la última curva, lo importante es que cuando sufren en carrera siguen luchando "hasta el final".

"Escuece, y más en un ganador y cuando el ritmo de ayer era muy bueno. Ya advertí que Dovizioso no estaba lejos, que estaba muy cerca, y así ha sido. Hemos hecho una carrera buena para el espectáculo, las últimas fueron un pelín aburridas y en esta hemos estado luchando hasta el final. Cuando estamos fuertes nos escapamos, y cuando sufrimos, luchamos hasta el final", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Además, el de Cervera no se sorprendió por el adelantamiento del de Forlimpopoli, sobre todo por la elección de las gomas; el italiano llevaba duro delante y blando atrás, mientras que el catalán vestía duro tanto en el delantero como en el trasero. "Me lo esperaba, si no me pasaba ahí me pasaba antes de meta. El error principal ha sido como el año pasado, la elección del neumático trasero, tenía que haber elegido lo mismo que él. Lo he visto a mitad de carrera, he intentado tirar, pero no tenía la sensación, el neumático iba bajando y veía que él tenía más neumático", subrayó.

"He pensado 'me va a ganar seguro'. Lo hemos intentado un pelín antes, pero en la subida entrando en meta no recuperaba todo. Su moto tenía más tracción. Nos ha ganado otro cuerpo a cuerpo, pero seguimos líderes del Mundial con 58 puntos -de ventaja-. Da rabia perder así", continuó.

Por último, Márquez buscó la parte positiva de lo sucedido en Red Bull Ring, donde todavía no ha vencido. "Aquí era una pista donde no habíamos ganado nunca, seguimos sin ganar. Lo más importante es que este año el peor puesto ha sido un segundo, quitando la caída de Austin, y tenemos que seguir esta tónica de aquí a final de año", concluyó.