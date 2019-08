8 de agosto de 2019

Miller asegura que "parece que hay algo de verdad" en una posible llegada de Lorenzo al Pramac Racing

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano de MotoGP Jack Miller (Ducati) aseguró este jueves que "parece que hay algo de verdad" en las informaciones que hablan de la posibilidad de que el español Jorge Lorenzo, actualmente en el Repsol Honda y con contrato hasta 2020, ocupe su sitio dentro del Pramac Racing.

"Ya veremos cuando vuelva Jorge de las Maldivas o de donde quiera que esté y descubriremos lo que nos depara el futuro. Yo me centro en lo que puedo hacer y no me estreso, si continúo pilotando así seguiré aquí el año que viene", aseveró Miller en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

"No le daba credibilidad antes de este fin de semana, pero en base a al 'feedback' parece que hay algo de verdad", añadió el oceánico. "Lo último que me han dicho fue antes de este fin de semana cuando estábamos con el presupuesto. Fuimos bastante pacientes, pero ya veremos, sólo tenemos que ver qué tenemos que hacer para tener el contrato", recalcó.

El de Townsville está "muy feliz" en su actual equipo. "Me gustaría continuar y ese es mi objetivo principal, y si no, tendré que mirar en otro lado. Y por el momento no hay otras opciones", sentenció Jack Miller ante la posibilidad de que ese movimiento de Lorenzo pudiese conllevar que él terminase como compañero de Marc Márquez.