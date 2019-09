Puig: "La manera más conservadora de lograr el título es ganar carreras"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda, Alberto Puig, ha asegurado que irán al Gran Premio de Aragón a buscar la victoria de Marc Márquez ya que cree que la manera más conservadora de lograr un título que ya tiene cerca es "ganar carreras", como hizo en San Marino.

"Vamos a Aragón e intentaremos ganar de nuevo; ese es nuestro objetivo. Es la única forma de ser campeones algún día. Creo que la manera más conservadora de lograr un título es ganar carreras aprovechando las oportunidades", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Puig cree que MotorLand Aragón es un "buen circuito" para Marc y para la Honda. "Veremos qué tiempo hace. Vamos a MotorLand pensando en ganar, no en conseguir un podio. Si no se puede ganar, no se puede, pero seguro que trabajaremos para ello", manifestó.

En San Marino llegó la séptima victoria de la temporada para un Márquez que, con otras cinco segundas posiciones, suma ya 250 puntos y tiene 93 de ventaja sobre Andrea Dovizioso (Ducati), con sólo 150 puntos en juego.

Sobre la última carrera, comentó que ya sabían que los pilotos Yamaha serían rápidos. "Se mostraron fuertes durante todo el fin de semana y, con Marc fuera de la primera fila, pensamos que quizás tenían la oportunidad de marcharse al principio de la carrera, que es lo que pasó", señaló.

"Viñales y Quartararo fueron muy rápido y Marc logró seguirles después de una buena salida. Entonces, Quartararo empezó a escaparse y Marc adelantó a Viñales y le siguió inmediatamente. Marc estuvo toda la carrera detrás de Fabio, estudiando sus puntos débiles", comentó sobre la estrategia.

"Fue muy inteligente al no adelantarle; en vez de eso esperó al mejor momento, al final. Fabio era muy fuerte en las curvas muy rápidas, y Marc lo sabía. Había una estrategia y salió bien para conseguir una victoria fantástica", concluyó.

Una carrera que fue "bastante emocionante". "Hubo la tensión entre Fabio y Marc durante toda la prueba. Se pudo ver que claramente Fabio quería ganar, sin dar ningún respiro a Marc. Estaba fuerte y es el tipo de carrera que sabes que puedes ganar, aunque también hay el riesgo de caerte", matizó.

Por otro lado, celebró que Jorge Lorenzo pudiera sumar puntos para el equipo. "Tuvo dos semanas para descansar y Jorge pudo competir y sumar puntos. Por supuesto, no estuvo al nivel que esperaba ni él ni nosotros, pero vimos progresos", comentó.

"Tuvo menos dolor, lo que es muy positivo. Da esperanzas de que en MotorLand pueda sentirse más fuerte y por lo tanto ir más rápido. Fue un paso para Jorge y ahora, yendo a Aragón, un circuito que le gusta, esperamos que se mantenga la progresión y pueda seguir evolucionando", auguró sobre el balear.