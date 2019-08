Puig: "Queremos que Lorenzo vuelva en Silverstone con motivación para pilotar de nuevo"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Manager' del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, ha asegurado que está "deseando" ver en acción a Jorge Lorenzo en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará el 25 de agosto y en el que el balear regresa tras su lesión por su caída en Assen, y ha explicado que lo importante es que vuelva "con motivación para pilotar de nuevo", ya que no estará "a su cien por cien".

"Estamos deseando ver a Jorge Lorenzo en Silverstone, esperamos que esté bien desde un punto de vista físico después de su lesión. Entendemos que no estará a su cien por cien. Después de una lesión larga como la que tuvo y de no pilotar su moto en dos meses, es difícil encontrar la velocidad. Queremos que vuelva con motivación para pilotar de nuevo, de ser parte del equipo, para darnos sus opiniones y seguir avanzando", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

A pesar de las complicadas condiciones que siempre ofrece la prueba inglesa, Puig es optimista. "El año pasado Silverstone fue un domingo difícil por las condiciones, pero he oído que han reasfaltado completamente el circuito y los primeros comentarios parecen muy positivos. Así que vamos a Inglaterra y veamos qué sucede", subrayó.

Sobre el pasado Gran Premio de Austria, donde Marc Márquez terminó segundo por detrás de Andrea Dovizioso (Ducati), aseguró que "no hay nada negativo" que llevarse de la cita. "Nadie se lesionó, todo fue bien en la carrera en general. Normalmente corremos para ganar, pero cuando alguien te vence, tienes que aceptar la derrota y felicitarle. En estas situaciones también tienes que volver e intentarlo más fuerte la próxima vez, esa es la mentalidad de Honda y de Marc. En dos semanas tenemos otra carrera y vamos a intentar ganar de nuevo", apuntó.

"La estrategia fue intentarlo y tener un ritmo bueno y consistente, entonces ver dónde podíamos llegar desde ahí, como siempre hacemos. La elección de los neumáticos fue, no vamos a decir un error, pero si hubiésemos escogido otro neumático creo que el resultado hubiese sido diferente, estoy bastante seguro de eso. Pero, como vimos, Marc fue capaz de apretar y mantenerse en la lucha por la victoria hasta el final", continuó.

Por último, Puig recordó que durante todo el fin de semana Márquez fue "más rápido que el resto". "Pero el día de la carrera, no pudo alcanzar lo que habíamos visto en entrenamientos. Quizás la lluvia cambió la pista y el agarre, no estamos completamente seguros, pero hubo algo diferente respecto a las otras sesiones. Inmediatamente entendimos que la situación no se desarrollaba según lo previsto. Por supuesto, en las carreras, los planes y las predicciones pueden cambiar en minutos", finalizó.