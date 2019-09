Van der Straten: "Mi lugar está aquí en Moto2, ayudando a jóvenes talentos a que alcancen lo que soñaron"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marc van der Straten, propietario del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, tiene claro que su "lugar" está en la categoría de Moto2 y que su objetivo es "poder ayudar a jóvenes talentos" a que se conviertan en campeones desde un equipo que considera "un fantástico proyecto" donde todos sus componentes son como una "tribu de leones".

"Mi lugar esta aquí en Moto2, mi pasión consiste en poder ayudar a los jóvenes talentos para que el día de mañana alcancen aquello en lo que soñaron un día en convertirse", expresa Marc van der Straten, dueño del equipo, en un vídeo donde se muestran los entresijos de la estructura de Moto2.

Ahora, con Àlex Márquez liderando el campeonato de la categoría, es optimista para lograr el título. "Tengo la suerte de haber conseguido ya dos, ¿por qué no forjar un tercero? Todos los que sean posibles siempre y cuando pueda seguir disfrutando de este fantástico proyecto", confiesa.

El belga compara al equipo con "lo que hace una tribu de leones". "Trabajan, cazan y viven juntos, van a la búsqueda de resultados juntos y cuando por desgracia uno cae herido, el resto nunca le abandona. Si trasladamos esta filosofía al equipo, vemos que cada persona ha sabido coger su parte de responsabilidad para crear una cosa vital como la ósmosis, que es la que permite alcanzar la unidad en el equipo", puntualizó.

En el vídeo también participa Joan Olivé, el 'Team Manager', que alaba como funciona la estructura. "No perdemos de vista que somos más que un equipo, somos todos para uno y uno para todos", indica el catalán.

"Confiamos en el trabajo que estamos haciendo y creemos que si seguimos así, día a día y carrera a carrera, conseguiremos los resultados. Desde el principio intentamos encontrar a los mejores profesionales para cubrir cada función del equipo", subraya el expiloto.

Por su parte, Naoya Kaneko, director técnico del EG 0,0 Marc VDS, remarca que en este equipo trabajan "todos juntos buscando mejorar la totalidad del equipo no sólo pensando en una moto o en un piloto". "Le pedimos a la gente que disfrute porque consideramos que sacamos el máximo rendimiento de las personas cuando disfrutan todo lo que hacen", expresa.

Los dos pilotos del equipo también reconocen su comodidad en el equipo. "Es un grupo de personas que trabaja por un sueño, siempre persiguiendo ese sueño y siempre trabajando con pasión para alcanzarlo. Trabajan por un sueño y cuando haces eso, los resultados llegan", puntualiza Àlex Márquez, que tiene bien encaminado el título.

"La filosofía y la manera que él (Van der Straten) tiene de ver y gestionar el equipo es la misma que yo seguiría si tengo un equipo alguna vez en el futuro. Siempre con la misma gente, cenando juntos y haciendo actividades juntos", elogia el de Cervera, cuyo ingeniero David García admite que el EG 0,0 Marc VDS como "un gran equipo". "Si lo comparas con el resto de estructuras de Moto3 y Moto2 este es sin duda el más profesionalizado", opina.

"Cuando aterricé en este equipo enseguida me sentí como en casa, todo el mundo me acogió muy bien, no solo en mi lado del box. Si tuviese que describirles con pocas palabras usaría 'Equipo Top Class' y 'Pasión' porque todos quieren lo mismo", remarca por su parte Xavi Vierge.