30 de julio de 2019

Vierge: "Estoy tranquilo porque sé que las cosas se están haciendo bien"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Xavi Vierge (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) está "tranquilo" pese a que no ha logrado los resultados esperados en la primera parte del Mundial de Motociclismo y que espera mejorar en un circuito que le gusta "muchísimo" como el de Brno, que da inicio a la segunda mitad de campeonato este fin de semana con el Gran Premio de la República Checa.

"Brno es un circuito que me gusta muchísimo y desde la primera vez que corrí ahí me he sentido muy bien, disfrutando y obteniendo buenos resultados. Tengo muchas ganas de empezar la segunda mitad del Mundial y esta es una buena pista para hacerlo", apuntó Vierge en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

Pese a que no han "obtenido los resultados" que les correspondían, el catalán cree que han "trabajado bien" y han sido "rápidos" durante la primera mitad de Mundial. "Estoy tranquilo porqué sé que las cosas se están haciendo bien", sentenció.