Viñales lidera la ofensiva de Yamaha en Misano en los libres

Los pilotos españoles Maverick Viñales (Yamaha) en MotoGP, Augusto Fernández (Kalex) en Moto2 y Albert Arenas (KTM) en Moto3 fueron los más rápidos este viernes tras los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, decimotercera cita del Mundial que se disputa en el trazado de Misano, en una jornada tranquila de pocas caídas que se abre con 'triplete' español.

Viñales, que abre el fin de semana de la mejor manera, fue el más rápido de unas Yamaha que parecen ir como un tiro en Misano. Cuatro de las cinco primeras motos fueron de la marca de los diapasones, con la única excepción de un Marc Márquez (Repsol Honda) que marcó el tercer mejor crono.

Con un 1:32.775, el piloto de Roses superó a Fabio Quartararo (Yamaha) --el mejor en la FP1-- y al de Cervera, con Valentino Rossi (Yamaha) y Franco Morbidelli (Yamaha) completando el 'Top 5' logrando sus mejores vueltas, todos, en la FP2, igual que Pol Espargaró (KTM), sexto. No obstante, Michele Pirro (Ducati) y Aleix Espargaró (Aprilia), séptimo y noveno, fueron la excepción y rodaron más rápido por la mañana.

Andrea Dovizioso (Ducati), totalmente recuperado de su fuerte caída en Silverstone, marcó el décimo mejor tiempo y está lejos de un Márquez al que confía en recortar distancia en el campeonato. Pero el catalán es líder sólido con sus 78 puntos de margen sobre el italiano y 101 sobre Àlex Rins (Suzuki), que no pasó de la undécima posición este viernes, con su compañero Joan Mir, de vuelta al ruedo, decimonoveno.

El más rápido en la categoría de Moto2 fue Augusto Fernández (Kalex), con un tiempo de 1:38.325, en un final tenso de FP2 en el que salvó la caída. Hubo intención de buscar cronos y varios pilotos se fueron al suelo, sin consecuencias. El líder del Mundial Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se libró del asfalto y finalizó segundo, con sólo 49 milésimas perdidas.

Tercero fue Fabio Di Giannantonio (Speed Up), con el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) cuarto y el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), quinto. Con Márquez y Fernández juntos, siendo el de Cervera el actual líder y Fernández su inmediato perseguidor, el suizo Thomas Luthi (Kalex) no pudo estar cerca y el actual tercer clasificado finalizó decimotercero. Jorge Navarro (Speed Up), segundo en Silverstone, se fue al suelo y terminó lejos de la cabeza en esta toma de contacto con Misano.

En Moto3, el más rápido de la jornada y el mejor además en las dos sesiones de libres, fue el español Albert Arenas (KTM). El catalán del equipo Sama Qatar Ángel Nieto Team logró un 1:42.824 con el que superó a Niccolò Antonelli (Honda) y Gabriel Rodrigo (Honda), que registraron grandes cronos en la FP1 que dejaron en anécdota su mala actuación en la tanda vespertina.

Arenas parte con ventaja en Misano de cara al sábado, mientras que Arón Canet (KTM) terminó vigesimosexto la FP2 fruto de una caída en la curva 10 en los últimos minutos de la segunda sesión de libres. Canet, segundo en el campeonato, sale undécimo de esta jornada en la que el líder Lorenzo Dalla Porta (Honda) fue octavo. Los pilotos del Estrella Galicia 0,0 Sergio García Dols y Alonso López terminaron decimoctavo y vigésimosegundo respectivamente.