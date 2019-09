12 de septiembre de 2019

Viñales: "Vamos a tratar de mantener esta inercia"

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha manifestado que en el Gran Premio de San Marino intentará seguir con la "inercia" de las últimas cinco carreras y los tres podios logrados, en un trazado de Misano en el que el ambiente es de su agrado.

"Vamos a tratar de mantener esta inercia, me siento muy confiado en la moto y conmigo mismo y vamos a intentar empujar al máximo. Intentaré mantener un buen nivel el fin de semana y en carrera estar en cabeza", señaló en rueda de prensa.

Viñales fue tercero en la pasada cita mundialista, en Silverstone (Gran Bretaña), segundo en Sachsenring (Alemania) y ganador en Assen (Holanda), y quiere añadir Misano a la lista de circuitos en los que la Yamaha está demostrando que va a más.

"Hemos tenido mucho éxito en los test aquí en Misano y vamos a dar el máximo. No demasiadas cosas nuevas, me he centrado en mejorar mi rendimiento sobre la moto de cara a esta carrera", auguró positivo.

Además, negó que el ambiente pro italiano en San Marino le afecte. "Cuando corres en Italia o en España el ambiente es siempre muy bueno, muy intenso, correr en estos dos países siempre es especial y positivo", se sinceró.