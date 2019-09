19 de septiembre de 2019

Acorán Hernández establece un nuevo récord de España en la modalidad de 'dos tiempos'

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El haltera español Acorán Hernández ha conseguido este jueves un nuevo récord nacional en la modalidad de 'dos tiempos' con motivo de la segunda jornada del Campeonato del Mundo de halterofilia, que se está disputando en la localidad tailandesa de Pattaya.

El canario, encuadrado en el grupo C de la categoría de hasta 67 kg, demostró un gran estado de forma al registrar un nuevo récord de España con 163 kg. Acorán firmó el pleno de intentos válidos al superar con 155 kg en el primero, 160 en el segundo y con los 163 de la nueva plusmarca nacional.

Antes, en arrancada, Hernández había realizado sus dos primeros intentos de forma correcta, con 130 y 134 kilos, respectivamente, pero no ha podido con 137 en el tercero. Acorán terminó primero del grupo C con un total olímpico de 297 kg aunque todavía se desconoce su posición final hasta que no compitan el grupo A y B.

Por la tarde, fue el turno de Atenery Hernández, que también compitió en el grupo C, pero de la categoría de hasta 55 kg. En este caso, Atenery no pudo igualar sus mejores marcas y tuvo que conformarse con un total olímpico de 178 kg., para ser la novena clasificada en este grupo.

Esta marca la consiguió gracias al único intento válido que realizó en 'arrancada', con 80 kg., y al mejor de los dos que hizo en 'dos tiempos', el segundo con 98 kg. Poco después, falló el tercero sobre 101 kg. De igual manera le ocurre a Atenery, que deberá esperar al resto de grupos para conocer su posición final.