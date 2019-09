13 de septiembre de 2019

Alonso debuta con Toyota con Marc Coma de copiloto mirando al Dakar 2020

Alonso: "Marc y yo nos llevamos muy bien y trabajamos eficazmente juntos" Coma: "Con Alonso estamos viendo progresos no ya día a día, sino tramo a tramo"

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso debuta este fin de semana en competición oficial con el equipo Toyota Gazoo Racing, en la prueba Lichtenburg 400 del Campeonato de Sudáfrica de Rally Raids, y lo hará con el cinco veces ganador del Rally Dakar en motos Marc Coma, que será su copiloto en este camino hacia el Dakar 2020 que cada vez toma más fuerza.

"Marc Coma, cinco veces ganador del Rally Dakar en la categoría de motos y seis veces Campeón del Mundo de Rally Raids de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), será el copiloto de Fernando Alonso en el equipo TOYOTA GAZOO Racing. Ambos afrontarán juntos el intensivo programa de preparación para rally raids con el Toyota Hilux", anunció Toyota en un comunicado.

Pese a que Alonso y Coma iban a tomar parte de la prueba fuera de competición, en un test más con el Toyota Hilux, finalmente la marca japonesa ha optado por inscribirles oficialmente en la prueba para que la toma de contacto con la competición sea más rápida y preparar así mejor el debut, en enero de 2020, en el siguiente Rally Dakar.

En Toyota, aseguran que la "positiva experiencia" de los primeros ensayos de Namibia y Polonia ha hecho que este binomio español mostrara su "determinación y capacitación" para este nuevo reto, que no es otro que preparar el camino para la siguiente cita del considerado como rally más duro del mundo.

El recorrido de la Lichtenburg 400 incluye una gran variedad de terrenos, ya sean maizales, rotas llanuras, cauces de ríos secos y tramos muy técnicos combinados con otros mucho más abiertos y rápidos.

"Trabajar con Marc ha sido fantástico. He podido aprender muchísimo de él sobre los rally raids, gracias a sus amplios conocimientos de la disciplina y a su experiencia. En esta modalidad del automovilismo, donde tienes que pilotar cientos de kilómetros en cada jornada, es muy importante sentirse cómodo con la persona que está junto a ti en el coche", manifestó Fernando Alonso.

Además, el asturiano recalcó que se lleva "muy bien" con el piloto catalán, exdirector deportivo también del Dakar. "Marc y yo trabajamos eficazmente juntos. Estoy deseando continuar con la preparación en un entorno competitivo por primera vez, algo que será muy diferente a nuestros ensayos privados. Será un buen reto y una nueva oportunidad para seguir progresando con el Hilux", admitió.

Por su parte, Coma está "muy contento y orgulloso" de entrar a formar parte del equipo Toyota Gazoo Racing y de poder compartir su experiencia en raids con Fernando Alonso. "Aunque llevo en esta disciplina ya mucho tiempo, esto no deja de ser un nuevo reto para mí. Nunca imaginé que me sentaría en el asiento del copiloto y tampoco que me prepararía para competir en rally raids a bordo de un Toyota Hilux", apuntó.

"Este nuevo desafío me resulta realmente excitante, porque tengo la confianza de poder aportar algo a Toyota y quiero buscar mis propios límites para dar lo mejor de mí mismo. Fernando y yo estamos trabajando realmente bien juntos y ya he podido comprobar en primera persona hasta qué punto es metódico en su forma de afrontar los rally raids. También se está adaptando realmente bien a pilotar el Hilux y estamos viendo progresos no ya día a día, sino tramo a tramo", afirmó.

El director de Toyota Gazoo Racing South Africa, Glyn Hall, reconoció estar "encantado" de que Marc Coma se una a Alonso. "La suma de la experiencia de ambos es verdaderamente impresionante y la evolución que los dos están teniendo con el Hilux en tan poco tiempo es asombrosa. Éramos plenamente conscientes de que el programa de preparación sería intensivo, pero tanto Fernando como Marc han demostrado su capacidad para trabajar juntos, como un equipo", celebró.