24 de agosto de 2019

El atletismo recupera Vallehermoso con un 'meeting' gigante

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Meeting de Madrid celebra este domingo una edición única y emotiva por abrir las puertas 12 años después al Estadio de Vallehermoso, la tradicional y mítica casa del atletismo en la capital que lucirá renovada y engalanada para acoger una reunión gigante, con nombres como Bruno Hortelano, Asafa Powell, Mike Rodgers, Orlando Ortega o Fernando Carro.

El recinto del barrio de Chamberí cerró en 2007 después de acoger un 'meeting' madrileño, con vistas a una renovación que se alargó mucho más de lo esperado. La crisis económica, los fallidos intentos de la ciudad por ser olímpica y la gestión política de vaivenes con el futuro proyecto convirtieron el estadio en el 'cráter Chamberí'.

Un agujero de 40.000 metros cuadrados era la estampa en el céntrico barrio, donde durante 47 años, desde su inauguración en 1961, Vallehermoso no había dejado de albergar el mejor atletismo. El 25 de agosto de 2019 es el inicio de una nueva era y la cita no se la pierde nadie, empezando por un graderío que apunta a lleno.

El regreso de Hortelano tras un año parado, ya vale la entrada. La afición se volcará con el carismático plusmarquista de 100, 200 y 400 metros, para estrenar la vuelta al anillo de Vallehermoso, de un color verde lima inédito en las pistas de todo el mundo. Será la reedición del duelo con Óscar Husillos, el cual dejó el año pasado en Moratalaz la lucha de ambos corriendo por debajo del récord nacional.

La velocidad también tendrá un fuerte atractivo con míticos internacionales como Asafa Powell y Mike Rodgers, contra otro igual de legendario para los españoles como Ángel David Rodríguez. El 'Pájaro' vive con especial emoción volver a correr donde hace 26 años empezó a competir. En el hectómetro femenino estará la estadounidense Tori Bowie, vigente campeona del mundo.

Otro ídolo local será el subcampeón olímpico Orlando Ortega, con la mirada puesta en su récord de España (13.04) y en seguir la buena preparación de cara al Mundial de Doha, que se disputa del 28 de septiembre al 6 de octubre. Y no será menos el madrileño Fernando Carro, récord nacional de los 3.000 obstáculos y plata europea en 2018 que no se quiere perder la cita aunque tenga que correr los lisos. María Vicente, campeona europea Sub 20 de heptatlón y récord nacional absoluto, competirá en longitud.

Un mitin madrileño en 2007 fue el hasta luego de Vallehermoso que por momentos pareció un adiós. El céntrico recinto de la capital, que tuvo su gran puesta de largo con II Juegos Iberoamericanos en 1962, dejó momentos para el recuerdo como la presencia de Carl Lewis en 1987, la primera derrota de Edwin Moses tras 112 victorias o el récord del mundo de Yelena Isinbayeva en 2005.

La reunión internacional de Madrid recupera un templo del atletismo, ahora en su 37ª con categoría Premium, la tercera parada de cinco en el Circuito de la Federación Europea. Vallehermoso luce espectacular, verde lima, diseñado por Alfonso Cano, arquitecto y pertiguista olímpico, que cuidó los detalles para que atletas y afición vuelvan a disfrutar de su deporte.