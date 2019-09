Carolina Marín se clasifica para cuartos en el Abierto de China

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín continúa dando pasos adelante en la búsqueda de recuperar su mejor nivel tras su grave lesión de rodilla y este jueves se clasificó con autoridad para los cuartos de final del Abierto de China.

Tras no superar su primer partido en siete meses la semana pasada en Vietnam, la triple campeona del mundo sí está dejando buenas sensaciones en su segundo torneo, donde ya está entre los ocho mejores tras imponerse a la estadounidense Beiwen Zhang en dos sets por 21-17 y 21-12.

La jugadora onubense mantuvo la buena línea de su debut del martes en este Abierto de China, donde se deshizo de una rival de entidad como la japonesa Nozomi Okuhara, actual subcampeona mundial, y no dio demasiadas opciones a su rival, deshaciendo el empate a dos en sus enfrentamientos individuales.

Marín comenzó arrolladora el partido y rápidamente desarboló a la estadounidense, que se vio 8-1 abajo en el marcador. Sin embargo, esta reaccionó y logró siete puntos seguidos para apretar el marcador (17-16), pero la española se volvió a centrar para cerrar el parcial.

En el segundo, la actual campeona olímpica no se relajó y no permitió que Zhang tuviese opciones en ningún momento para solventar sin problema su pase a los cuartos donde se medirá a la china He Bing Jiao, séptima cabeza de serie y a la que ha derrotado en cuatro de sus cinco enfrentamientos, entre ellos el último disputado en el Mundial de 2018 que coronó a la española.

"He tenido alguna que otra inseguridad en el primer set, sobre todo cuando iba ganando con bastante margen, pero lo he resuelto bastante bien y en el segundo ya he estado con bastante confianza y solvencia en el juego", señaló Marín en un video en sus redes sociales.