Carolina Marín: "Estoy bastante decepcionada, no he tenido confianza"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín aseguró estar "bastante decepcionada" después de perder este miércoles en su regreso a la competición tras una larga lesión, pero también se quedó con la parte positiva al no haber notado ninguna molestia en su rodilla derecha, la cual se lesionó con gravedad.

"Estoy bastante decepcionada. Por una parte, contenta porque las sensaciones de la rodilla han ido bastante bien, no he tenido ningún problema, pero por otro lado no he estado preparada mentalmente. Eso me ha hecho no estar concentrada en el juego y en los finales de set. Ahí no estaba pensando en la táctica que había preparado con Fernando (entrenador)", añadió.

"Y por lo tanto también me he puesto más nerviosa, no he tenido confianza en mí misma, me ha pasado factura y por eso me encuentro decepcionada conmigo misma", repitió la onubense, que pronto tendrá una nueva oportunidad para seguir con su adaptación a las pistas.

Marín disputa la próxima semana el Abierto de China. "Estoy segura de que la semana que viene en China, que es un Masters 1000, podré mejorar esos detalles para afrontar la competición de alto nivel y seguir agradeciendo todo vuestro apoyo. Mando un saludo muy grande desde Vietnam", añadió la andaluza en un vídeo al que tuvo acceso Europa Press.