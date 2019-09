Carolina Marín: "No me conformo con la plata, sólo pienso en el oro en Tokyo"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín afirmó que regresa "más fuerte" que antes de su grave lesión de rodilla y que confía en lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2020, donde no se "conforma" con el bronce ni la plata sino que busca revalidar el título de Río de Janeiro en 2016.

"¿Bronce en Tokyo? No me conformo con el bronce, ni con la plata, sólo pienso en el oro", sentenció la triple campeona del mundo y tetracampeona de Europa en el Santander Talks celebrado este lunes en la sede central de Banco Santander en Madrid, y con la presencia de su entrenador, Fernando Rivas, y del Director de Patrocinios, Eventos y Redes Sociales de la entidad financiera, Felipe Martín.

Tras siete meses de recuperación, Carolina Marín pretende reaparecer la semana que viene en el torneo de Vietnam, aunque admitió que la decisión "no está tomada al cien por cien". "Vamos a ir día a día viendo cómo reacciona mi cuerpo, las sensaciones que tengo y si me siento ya preparada para competir", indicó.

A su juicio, lo más importante es ver cómo responde la rodilla y si está preparada mentalmente para la competición. "Me va a costar asumir que jugadoras de menor nivel me puedan ganar ahora, porque la competitividad la sigo llevando dentro de mi por muy lesionada que haya estado. Hay que saber cómo perder y cómo ganar. Hay que aprender de las victorias y de las derrotas", argumentó.

Aseguró no estar nerviosa sino "con ganas" porque ha echado mucho de menos la competición, especialmente el Mundial de hace unas semanas. "Me ha dado rabia tener que verlo desde la tele. Ojalá que esta semana tenga buenas sensaciones y vaya todo bien la próxima", deseó.

Acerca del porcentaje al que reaparecerá, la onubense confesó que es complicado porque "la Carolina de antes no estaba lesionada, no tenía ningún miedo a hacer ningún gesto". "Eso no significa que ahora tenga miedos porque no pienso en la lesión en ningún momento, sólo en las instrucciones que me da mi entrenador y en los entrenamientos. Vuelvo más fuerte que antes, he pensado mucho y mejorado la técnica", manifestó.

Asimismo, Marín dijo que más que una "presión", la clasificación olímpica es una "motivación" por poder estar lo mejor posible en cada torneo. "Me va a costar conseguir resultados porque son muchos meses sin competir y esa sensación la tengo que ir recuperando. Espero que sea en el mínimo tiempo posible, pero las ganas no se me han quitado. Lo que hemos entrenado en estos siete meses ahora hay que ponerlo en práctica en la competición", proyectó.

Pese a que es ambiciosa, la campeona olímpica admitió que el oro en Tokyo "va a estar muy complicado". "Las dos mejores japonesas están la número uno y dos o tres. Cada una de las rivales quiere ese oro, voy a competir en Japón, uno de los países más fuertes de bádminton de Asia y voy a jugar contra las mejores del mundo. Espero ser yo una de ellas pronto", señaló.