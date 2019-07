Carolina Marín: "Quiero empezar a competir en cuanto pueda y hacer buenos resultados"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha admitido este miércoles que quiere "empezar a competir en cuanto pueda" y también "a hacer buenos resultados", para culminar así la recuperación de su rotura del ligamento cruzado anterior, sufrida el pasado 27 de enero y que le ha mantenido apartada de las pistas desde entonces.

"Quiero empezar a competir en cuanto pueda, empezar a hacer buenos resultados para ser cabeza de serie. El corte es desde mayo de este año hasta mayo de 2020. Sobre todo, eso, intentar conseguir buenos resultados para poder ser cabeza de serie para Tokio", dijo al respecto, tras haber presentado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) su alianza con Movistar para ser el nuevo 'partner' tecnológico de Marín.

"Quedan seis semanas justamente para el Mundial, me estoy encontrando muy bien. La rodilla está respondiendo también muy bien, todavía no tenemos nada seguro sobre si iremos o no. Hasta las semanas cercanas al Mundial, no podremos confirmar si estoy para ir o no", recalcó la jugadora onubense, al respecto de una cita mundialista que se disputará en Basilea (Suiza) entre el 19 y el 25 de agosto.

"De momento yo me sigo centrando en encontrarme bien, con buenas sensaciones, y sobre todo en cómo va respondiendo mi rodilla a la exigencia que le estamos metiendo ya a los entrenamientos. Ya me voy moviendo por toda la pista, sin incertidumbre y sabiendo adónde va el volante para no tener giros bruscos ni cambios de velocidad. En general, muy contenta porque la rodilla ya ni se me hincha ni nada, responde bien, estamos metiéndole mucha exigencia en el apartado físico", insistió.

"Plazos, de momento, no nos podemos marcar ninguno porque al final la exigencia es muy alta. Lo importante de todo esto no es ir al Mundial, sino ir viendo cómo va mi rodilla. Ahora vamos a pasar un periodo en Sierra Nevada, de entrenamientos en altura, para adaptarnos y para ver qué tal nos funciona para la preparación del año que viene en los Juegos Olímpicos", señaló antes de elogiar a su nuevo 'partner' tecnológico.

"Junto con Movistar, van a crear una plataforma donde todo sea mucho más fácil de analizar, para que sea más rápido para mis entrenadores y para mi equipo, para que al final yo lo pueda ver mucho más fácil", detalló finalmente sobre sus planes de cara a los entrenamientos.