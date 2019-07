1 de julio de 2019

David Martín: "Si jugamos al nivel del Europeo tendremos muchas opciones de medalla"

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de waterpolo, David Martín, ha asegurado este lunes que si el equipo nacional juega al nivel mostrado en 2018 en los Europeos de Barcelona, cuando fueron plata, tendrán "muchas opciones" de poder luchar por las medallas este verano en los Mundiales de Gwangju 2019, en Corea del Sur.

"No hay que caer en el error de pensar que las medallas son fáciles ni que una vez que llegas estás obligado a ganar. Nuestra presión sí que es el volver a jugar al nivel del Europeo, que es nuestro nivel. Si jugamos al nivel del año pasado tendremos muchas opciones de volver a estar en las medallas", aseguró a los medios.

Martín, que llevó a una joven España a conquistar la plata europea en Barcelona el verano pasado, con el oro para una Serbia que ganó por 12-10, cree que el grupo ha ganado en confianza y experiencia y que tiene todavía muchas ganas de seguir mejorando y de ganar más medallas.

"Esos jugadores jóvenes (en el Europeo de Barcelona 2018) llevan un año más de experiencia, saben lo que es ganar medallas, cuando ganas una medalla crece el hambre y quieres volver a estar ahí, pero puede crecer la presión o el miedo a ganar. Si no jugamos a nuestro nivel, seremos los primeros enfadados. Si lo hacemos y nos gana un equipo mejor, no tendremos nada que reprochar", aseguró.

De todos modos, dejó claro que es "bastante crítico con valorar tanto las medallas". "En la élite tienes que conseguir jugar a tu nivel de juego más alto, dar lo mejor de ti, pero hay siete u ocho equipo luchando por las medallas. El objetivo es jugar como el último año, un gran waterpolo a un nivel muy alto, y esto nos ha permitido estar luchando por medallas", opinó.

"Si seguimos por la línea del Europeo, o las World Leagues, estoy convencido de que lucharemos otra vez por estar arriba. Pero en un partido de cruce, un pequeño detalle te puede llevar a la gloria o al fracaso, aunque no me gusta esa palabra. No creo que debamos ser tan extremistas de que ahora, porque hayamos conseguido una medalla en un Europeo después de 10 años sin conseguirla, pensar que las medallas van a caer solas", se sinceró.

Además, el Mundial llega con una retahíla de nuevas normas que hará que, quien antes se haga a ellas, tenga cierta ventaja. "En el waterpolo mundial hay siete u ocho equipos europeos que están a la cabeza y que lo seguirán estando, puede haber pequeños detalles de que unos se adapten antes o más tarde, pero los balcánicos no van a sufrir, Serbia seguirá siendo una gran Serbia, Croacia y Montenegro lo mismo. No va a variar tanto. Pero quien antes se adapte, tendrá más opciones de llegar a las medallas", comentó sobre el cambio normativo.

Precisamente, la gran dominadora del waterpolo mundial, Serbia, irá con un equipo sin seis de sus grandes figuras, algo que da pie a que haya un cambio en el palmarés de los Mundiales, con 5 oros para Serbia. "Pierden potencial, no es lo mismo ir con seis campeones olímpicos, mundiales y de todo, que ir con el equipo B. Serbia ya no será la gran favorita, aunque estará entre las favoritas", valoró el seleccionador.

Por último, aseguró que lo más importante ahora es "recuperar al equipo". "Hay que llegar a nuestro mejor nivel. Ser primero o segundo en nuestro grupo no cambia tanto, el gran objetivo ahora es recuperarse, y llegar a un estado de forma muy óptimo para el día de octavos si somos segundos o de cuartos si somos primeros. Tenemos que estar físicamente bien para competir con rivales de este calibre", sentenció.