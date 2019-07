18 de julio de 2019

DAZN incorpora Eurosport, descarta dar LaLiga y Champions en 2019-20 y sube a 9,99 euros a partir de agosto

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de 'streaming' DAZN incorporará la programación de los canales Eurosport 1 y Eurosport 2 a su oferta de contenidos, "descarta" la compra de los derechos de LaLiga Santander y la Liga de Campeones de la próxima temporada 2019-20 y subirá la suscripción mensual de 4,99 a 9,99 euros a partir de agosto.

Así lo anunció la vicepresidenta ejecutiva de DAZN para el sur de Europa, Verónica Diquattro, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que destacó la relevancia de este "acuerdo multianual" con el canal temático Eurosport a partir del 1 de agosto, y que permitirá ofrecer, entre otras competiciones, los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

"Es un acuerdo muy relevante porque eventos tan importantes como el Tour, La Vuelta, el Dakar, los Juegos Olímpicos ... se incorporan a nuestra oferta de calidad", se felicitó Diquattro sobre la alianza con Eurosport, con el que compartirá sus contenidos desde el 1 de agosto en España, Alemania, Austria e Italia.

De esta forma, a través del 'Netflix de los deportes', el aficionado podrá ver tres de los cuatro 'Grand Slams' de tenis -Australia, Roland Garros y Abierto de Estados Unidos-, las tres 'grandes' -Giro, Tour y Vuelta- y los grandes 'monumentos', caso de la Lieja-Bastoña-Lieja, del ciclismo, el Dakar y las 24 horas de Le Mans.

Además, Eurosport es la 'Casa de los Juegos Olímpicos' en Europa y tiene los derechos de los dos próximos Juegos Olímpicos, los de verano de Tokyo 2020 y París 2024 y los de invierno de Beijing en 2022. Toda esta programación se unirá a la actual cartera de derechos de DAZN, que incluye el Mundial de MotoGP, la Premier League, la Euroliga y el próximo Mundial de baloncesto en China en septiembre.

"España ha sido uno de los países que tuvo una respuesta más rápida. Los usuarios españoles son muy interactivos y su cifra es superior a las expectativas que teníamos", dijo Diquattro sin desvelar "por política de empresa" la cifra de abonados a la plataforma de streaming en España.

Desde el lanzamiento de DAZN, a finales del pasado febrero, los 'clientes' españoles han visto más de 12,8 millones de horas de contenido, el equivalente a más de 1.500 años, y la mayoría de ellos, el 76 por ciento, en directo.

Diquattro explicó el porqué de la apuesta por el mercado español, que cuenta, explicó, "con muchos aficionados al deporte y es un país muy desarrollado en tecnología". "Tiene un nivel de infraestructuras casi al nivel de Alemania y tuvimos la oportunidad de entrar a través de los derechos de MotoGP, que cuenta aquí con muchos fans", argumentó.

"SIGUE SIENDO UN PRECIO ASEQUIBLE"

DAZN actualizará su tarifa, de 4,99 a 9,99, conforme a la nueva oferta desde agosto. Seguirá con el mes gratuito de prueba y el plan anual será ahora de 99,99 euros, el equivalente al abono de 10 meses.

"Al principio teníamos un precio competitivo y relacionado con el contenido que teníamos en la plataforma, que estaba alrededor de MotoGP, y ahora nos vamos a alinear al precio que ya teníamos en otros países. Creemos que sigue siendo un precio asequible. Seguimos con nuestra filosofía que es acceder al máximo contenido de una forma sencilla y con el mejor precio para el aficionado", comentó la responsable del servicio de 'streaming' para el sur de Europa.

Dada la importancia del fútbol en España, DAZN ha sondeado incorporar los partidos de LaLiga y Liga de Campeones de la próxima temporada, pero Diquattro lamentó que las condiciones que les ha ofrecido Telefónica son "muy diferentes", en términos económicos y de producto, a las del año pasado.

"Hay elementos que claramente no facilitan la aparición de operadores nuevos u OTTs porque son condiciones de 2015, un mercado que era totalmente diferente al de ahora. No podemos dar LaLiga y la Champions porque estaríamos limitados en la forma de ofrecer un producto que no cumpliría con la filosofía de DAZN", denunció.

Entre otras cosas, se refiere la reponsable de DAZN a la obligación de emitir en un nivel de calidad más bajo para los dispositivos móviles. "Confíamos en que la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de Valores), que tiene que trabajar en las nuevas condiciones para el próximo año, va a incluir elementos que son importantes para nosotros. Creemos que la competencia es esencial", subrayó.

Recibieron las condiciones de Telefónica y decidieron que no seguían en el concurso. "Valoramos todas las cosas, hicimos un gran esfuerzo para ver qué podemos hacer, pero al final no nos permitirían ofrecer un producto como el que queremos. Lo hemos descartado. No es algo que va a afectar a nuestra estrategia. Desde el principio sabíamos que era difícil, pero preferimos esperar y ver cómo son las condiciones del próximo año confiando en los cambios de la autoridad", deseó.

Con la Euroliga en su cartera para atraer al aficionado de baloncesto y "explorando" los deportes emergentes y el femenino, caso de la Liga de Primera División en la que debutará en 2020 el Real Madrid, Diquattro no reniega del apelativo del 'Netlix de los deportes', aunque cree que ya han alcanzado el 'reconocimiento' entre el aficionado español.

"Queremos hacer lo mismo que Netlix ha hecho por el entretenimiento. Cambiar la forma de consumir el contenido. Somos un servicio completamente diferente porque damos contenido en directo. Ahora creemos que la gente ha dejado de llamarnos así. ¿Un eslogan? 'Todo el deporte, cuando quieras, como quieras, y sin filtros'", improvisó.

Como reclamo publicitario seguirán teniendo a los portugueses Cristiano Ronaldo y José Mourinho, y al brasileño Neymar, dos 'ex' del Santiago Bernabéu, y el otro que podría regresar con la camiseta azulgrana (o blanca) al estadio del Real Madrid, cerca de donde esta semana se abrirán las nuevas oficinas de DAZN en la capital de España.