25 de julio de 2019

El entrenador de Sun Yang considera "muy hipócrita" que califiquen como dopado al nadador chino

MELBOURNE (AUSTRALIA), 25 Jul. (Reuters/EP) -

El australiano Denis Cotterell, entrenador del chino Sun Yang, calificó de "muy hipócrita" que califiquen de dopado a su pupilo, algo que él "nunca llamaría" a alguien que ha dado positivo "de manera accidental y sin ninguna culpa por su parte".

"Me parece muy hipócrita. He estado en equipos donde ha habido gente que ha fallado un control antidopaje de manera accidental y sin ninguna culpa por su parte. Yo nunca les llamaría dopados", afirmó Cotterell al periódico 'The Australian'.

El entrenador del nadador chino preguntó retóricamente sobre "cuál es la definición de dopaje". "¿Es alguien que no ha pasado un test? Con esa definición, han tenido dopados en el equipo australiano", apuntó.

Cotterell trataba de señalar de esta forma al equipo de su país, después de que uno de sus nadadores, Mack Horton, se negara a posar con Sun en el podio de los 400 metros libres, donde el nadador asiático se colgó su cuarta medalla mundial de la disciplina por la sombra del dopaje que planea sobre él desde hace tiempo.

Un incidente que tuvo una réplica en el podio de los 200 metros libres cuando el nadador británico Duncan Scott decidió no estrechar la mano del campeón olímpico chino y no posar con él para las fotos, lo que provocó un rifirrafe entre ambos nadadores.

"¿Cuantas veces puede ser insultado? Sería mejor si pudiera ignorar todo ese barullo, pero eso afecta y él es humano. Está empezando a afectar a Sun Yang porque es un chico emocional", confesó Cotterell, que lleva once años con el chino y que dejó claro que las acusaciones de dopaje son "un insulto" hacía él. "Si creéis que yo estaría haciendo esto con una persona dopada, entonces la gente no me conoce", afirmó con rotundidad.

Sun Yang fue sancionado en 2014 por dar positivo en un control y argumentó que un medicamento para el corazón causó este resultado, por lo que no recibió una suspensión larga. Este mismo año protagonizó un nuevo escándalo cuando se negó a cooperar en un control antidopaje y acabó destruyendo una bote con una muestra de su sangre.

Cotterell apoyó lo que el nadador realizó en la prueba, debido a que las personas que se la realizaron no disponían de las acreditaciones necesarias para llevar a cabo el test. "Después de cientos y cientos de tests te sabes el protocolo. Ellos no lo siguieron. ¿Si las cosas no son correctas vas a darle tu sangre a extraños que no tienen sus credenciales?", cuestionó.

La FINA absolvió al triple campeón olímpico, que ha podido competir en los Mundiales de Natación, pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que estudiará el caso en septiembre.