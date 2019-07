17 de julio de 2019

España no puede con la potente Hungría en el Mundial de Waterpolo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo encajó este miércoles su primera derrota en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Gwangju (Corea del Sur) tras caer por 13-11 ante la potente Hungría, derrota que le hace despedirse del primer puesto del Grupo C.

El conjunto de David Martín tenía ante sí su primera gran prueba en el torneo al medirse a uno de los combinados más poderosos de este deporte, actual subcampeón del mundo, y no pudo superarlo por lo que tendrá que superar un cruce previo antes de entrar en los cuartos de final.

El partido fue siempre dominado por los húngaros, que obligó a la actual subcampeona de Europa a ir a remolque. La selección española aguantó las primeras embestidas de su rival, acertando a igualar varias desventajas de dos goles, pero pagó caro un mal final de segundo parcial.

Así, después de que Granados igualase el partido a falta de algo más de tres minutos para el descanso, Hungría apretó y aprovechó bien sus superioridades para endosar un duro parcial de 3-0 final de la mano de un acertado Sedlmayer para abrir una brecha peligrosa (9-6).

En la reanudación, el panorama no mejoró para los de David Martín, que continuaron sin sacar partido a sus superioridades para recuperar unas opciones que se empezaron a alejar con otro parcial de 3-0 con Zalanki como protagonista en ataque y Nagy en portería.

España afrontó el último cuarto con una desventaja casi imposible de levantar (12-6), pero aún así peleó hasta el final y un buen momento le permitió ponerse a tres goles a falta de algo más de tres minutos. Manhercz puso fin a la sequía magiar a renglón seguido y el duelo terminó para los españoles, que cerraran su fase de grupos el viernes ante Nueva Zelanda.

"Cuando empiezas un partido como lo hemos empezado nosotros con Hungría que se va en el marcador, es complicado porque ellos empezar a jugar un poco más tranquilo y tienen jugadores de mucho talento", comentó Martín tras el partido.

El seleccionador reconoció que la principal diferencia había estado en las exclusiones sobre todo "con un hombre de menos". "No ha funcionado como lo habíamos preparado y nos han hecho 6/7 es demasiado. Con esa brecha, nos ha entrado la ansiedad, nos hemos precipitado y ellos han jugado con calma", indicó.

"Han sido bastante superiores, hay que asumirlo, pero como dije al principio esto no es la muerte como el ganar no nos daba la vida. Sabíamos que ganar a Hungría era muy complicado, no creo que los jugadores hayan pecado de soberbia, ya tuvimos cura de humildad en la Liga Mundial. Iremos a mejor, quedan partidos, uno más de fase y vendrá el de octavos que será a vida o muerte y que nos servirá para ir creciendo, hay que ser optimistas", sentenció el técnico del combinado nacional.