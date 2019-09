Chris Coleman, nuevo rey de la velocidad

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta estadounidense Christian Coleman se ha convertido este sábado en el nuevo rey de la velocidad al conquistar la prueba de 100 metros en la segunda jornada del Mundial de Doha, donde el español Eusebio Cáceres no pasó del séptimo puesto en la final de longitud con un salto de 8,01 metros en el estadio Internacional Khalifa.

Coleman, que ya mandaba en la pista cubierta, relevó a su compatriota Justin Gatlin como ganador del hectómetro. Este sábado conquistó su primer oro en la distancia, a sus 23 años, gracias a un cronómetro de 9,76 segundos por delante del propio Gatlin, que fue plata con 9,89 -novena medalla mundialista- y del canadiense Andre de Grasse, bronce (9,90).

El de Atlanta fue plata hace dos años en Londres, por delante de Usain Bolt, demostrando que su potencial iba a estallar más pronto que tarde. El joven americano -pese a medir 20 centímetros menos que Bolt- aprovecha a la perfección su 1,75 metros de estatura para ser el hombre más rápido del planeta en la actualidad.

Además, la segunda jornada del Mundial dejó el oro del estadounidense DeAnna Price en lanzamiento de martillo (77.54 metros) y de la holandesa Sifan Hassan, que fue la más rápida en los 10.000 metros femeninos por delante de las africanas Letesenbet Gidey y Agnes Jebet Tirop, respectivamente.

Por su parte, en cuanto a la representación española se refiere, el alicantino Eusebio Cáceres terminó en séptima posición en la final de longitud, con un mejor salto de 8.01 que realizó en su primer intento. El pupilo de Juan Carlos Álvarez estuvo más brillante a lo largo de esta final, volando en ese primer intento con una buena marca, el mismo registro que había realizado el día anterior en la calificación.

Sin embargo, el inicio explosivo de Cáceres se vio empañado por el arranque del jamaicano Tajai Gayl, que puso la final muy dura con un salto enorme de 8.46. Cáceres se las vio en los siguientes tres saltos donde no logró encontrar el talonamiento adecuado, encadenando un 6.31 y un nulo, aunque pasó a la mejora en séptimo lugar.

En el cuarto hizo un nuevo nulo y aunque en el quinto se fue hasta 7.95 cerró la competición con otro nulo. Cáceres, que ya fue cuarto hace seis años en Moscú, volvió a ser finalista en su cuarto Mundial y se une al recordado Yago Lamela que también fue dos veces finalistas y además medallista (segundo en 1999 y tercero en 2003).

"Aunque no estoy contento del todo esto es lo que puedo hacer hoy por hoy; me he sentido a gusto porque vuelvo a competir pero en estos momentos es lo que puedo dar, estoy contento, no soy el mejor pero puedo llegar a todo", indicó Cáceres en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Además, la jornada dejó buenas noticias en las eliminatorias de 800 metors, donde dos de los tres mediofondistas españoles se clasificaron para semifinales. Mariano García paró el reloj en 1:49.08, acabó sexto de su serie y no pudo seguir con vida, pero sí lo consiguieron Adrián Ben y Álvaro de Arriba con 1:46.12 y 1:45.67, respectivamente.

"Sólo corro en la pista, quien planifica es mi entrenador, sabía la referencia en carrera y en los últimos 150 metros he buscado la posición", dijo De Arriba, que terminó"su intervención con un entrañable recuerdo para otros dos grandes ochocentistas Daniel Andújar y Saúl Ordóñez, este año lesionados.