Javier Sanz dará la vuelta a nado a la isla de Manhattan para concienciar del problema de los plásticos

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Javier 'Java' Sanz dará la vuelta alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York (Estados Unidos), el próximo sábado 17 de agosto para concienciar y dar visibilidad al grave problema global de los plásticos.

El deportista de Alcobendas considera que "mucha gente haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo". "Sé que solo no podré cambiar la situación, pero después de documentarme sobre el problema, también sé que no me voy a quedar cruzado de brazos", explicó Sanz.

Según datos recientes, se vierten al mar 200 kilos de plásticos cada segundo, y cada año más de 8 millones de toneladas. Nueva York es la ciudad que más basura genera del mundo, unos 14 millones de toneladas anualmente. En España cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas.

En su reto, Sanz atravesará los tres ríos que rodean Manhattan, el Hudson, el East River y el Harlem, en un trayecto de 47 kilómetros que partirá y acabará en el muelle de Battery Park. La travesía se realizará sin neopreno, con el agua rondando una temperatura aproximada de 20 grados, y se prevé que tarde entre 8 y 12 horas en completar el recorrido.

Le acompañará una piragua con GPS y el piragüista se ocupará de suministrarle los avituallamientos de comida y bebida necesarios sin tocar en ningún momento al nadador. Una segunda embarcación con un juez verificará el correcto cumplimiento de la normativa y el estado físico del nadador. La vuelta a la isla de Manhattan se podrá seguir por internet sin instalar aplicación alguna gracias a la colaboración de la empresa Traky 365 y su sistema de seguimiento.

Sanz atesora otros retos a lo largo de su trayectoria como nadador de fondo, como el cruce del Canal de la Mancha en equipo, atravesar el Estrecho de Gibraltar en cuatro horas y dos minutos y ser la primera persona en completar cinco cruces entre las islas Cíes y San Simón, de 27 kilómetros.