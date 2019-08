3 de agosto de 2019

Joana Pastrana: "Ahora en el 'ring' prima mi cabeza, es mi arma principal"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Joana Pastrana ya está preparada para defender este domingo en Marbella (Málaga) su cinturón de campeona del mundo del peso ligero de la Federación Internacional (IFB) ante la costarricense Yokasta Valle una rival a la que tiene "bastante estudiada" y ante la que espera imponer su "cabeza", lo que considera su "arma principal", y su capacidad para adaptarse a cualquier estilo.

Pastrana, de 29 años, hará una nueva defensa de la corona que ganó a los puntos hace un año ante la turca Oezlen Sahin. La tailandesa Siriporn Taweesuk, derrotada por KO, y la mexicana Ana Arrazola, a los puntos por unanimidad, ya lo intentaron sin éxito en octubre de 2018 y el marzo pasado respectivamente, y ahora, en el Arena Marbella, será el turno de Valle, de 26 años y que posee un récord de 17-2-0, frente al de 15-1-0 de la española.

En una entrevista a Europa Press, la madrileña se muestra tranquila ante este nuevo reto. "Qué va, nada, hay ganas", aseguró sobre si estaba nerviosa. "Una no se termina de acostumbrar, pero lo sobrelleva, estoy bien", añadió la púgil, cuya rutina en estos últimos días se centra en tener "máxima concentración y mucha calma".

"Hay que visualizar una y otra vez lo que me espera", afirmó Pastrana, que ya ganó el título europeo en una plaza de toros similar a la de Marbella como la madrileña de Vistalegre. "He entrenado allí ya para visualizarlo todo mucho mejor y va a ser un espectáculo. Está recién reformado y será precioso, tengo ya ganas de salir a dar espectáculo", indicó.

La campeona realizó sus otras dos defensas del cinturón en Madrid, pero "rápidamente" ella y su entorno llegaron a un acuerdo para hacer esta en la localidad malagueña donde espera "ambiente" a su favor. "Lo va a proporcionar la gente que acuda. El 'ring' no está montado todavía y cuando llegue la gente va a ser el colofón", subrayó

"Esperamos que sí", replicó preguntada por si espera un lleno. "Siempre que boxeo tengo la esperanza de poder llegar a cualquier sitio y encontrármelo lleno. Además, se ha creado mucha expectativa y creo que va a haber un gran ambiente", agregó.

Su rival, Yokasta Valle, en cambio, ha advertido que en el cuadrilátero no cuenta el público. "Eso se lo tiene que decir para autoconvencerse porque si no va a tener ya muchos puntos en contra cuando se suba al ring y vea el ambiente. El público español va a ir porque pelea Pastrana y eso le va a pasar factura diga lo que diga", avisó.

Sobre la costarricense, la madrileña no tiene "ninguna preocupación" sobre su peligro, pero "confianza cero". "Es una mujer muy fuerte y su boxeo nos ha dejado claro que quiere venir a quitarme el cinturón y que ha entrenado duro para ello, pero se va a encontrar un hueso duro de roer. Estoy convencida de que va a ser un espectáculo", comentó.

"NO ME ENCIERRO EN NINGÚN ESTILO"

"Todos los que están colgados (en internet)", remarcó Pastrana, que no olvida que ver videos de sus rivales son "una parte fundamental" de su "preparación y entrenamiento". "Tenemos que analizar sus virtudes y carencias. La tengo bastante estudiada", aseveró la española, que cree que la costarricense se parece "en algunas cosas y en otras nada" a sus anteriores rivales.

"Lo bueno es que nosotros no nos encerramos en un estilo y lo acomodamos dependiendo de la rival. Si se parece a alguna en algo eso que hemos trabajado y en lo que no, lo hemos trabajado de forma especial", apuntó la madrileña, que considera "una ventaja" que Valle sea más joven (2 años) que ella, lo contrario que las tres anteriores retadoras. "Si he ganado a mujeres con 10 años más de experiencia que yo por qué no voy a hacerlo a la que se la saco yo. Yo enfoco todo siempre sacando el lado positivo de las cosas", confesó.

Además, aunque no lo ve como "un punto a favor" para ella, sí puede ser "en contra de ella en su propia cabeza" el hecho de que la centroamericana haya perdido sus otras peleas por un título, contra la alemana Tina Rupprecht y la japonesa Naoko Fujioka. "Yo no tengo nada de presión, se la traslado a ella", avisó.

La campeona tiene un récord de 15-1-0 y su única derrota se produjo allá en 2016 contra Rupprecht, "un accidente" para la española, que en ese combate se rompió un hueso de la mano al principio y aún así sólo cedió a los puntos. "No la contamos porque nos haya superado táctica y físicamente, pero es una derrota. Sacamos muchas cosas positivas y esperamos que la buena racha siga en aumento", deseó.

"He mejorado muchísimo, de hecho soy una boxeadora completamente diferente. Me reconozco porque me veo en los vídeos porque si no diría que soy otra persona. En mis inicios era arrolladora y ahora prima la cabeza ahí arriba en el 'ring' y esa es mi arma principal, antes ni la usaba", recalcó.

Por otro lado, dice no sentirse un referente, aunque se lo "dicen" y se lo "hacen llegar". "Me alegro muchísimo de que las cosas vayan bien y me enorgullece que las niñas me lo digan, porque me da más motivación para hacer las cosas bien, aunque que un referente te falle es bastante 'chungo'. Espero poder seguir estando a la altura mucho tiempo y serlo de mucha gente más", declaró.

"He notado cambio en el boxeo femenino en España porque antes no había y ahora simplemente con la cobertura que nos dan los medios se está viendo otra cara del boxeo femenino. Se nos está dando la cobertura para poder dar un golpe en la mesa y decir que aquí estamos", sentenció Pastrana.