Martín Fiz: "Nadie se creía que pudiéramos lograr el triplete en Helsinki'94"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Martín Fíz ha recordado que "nadie se creía" la hazaña conseguida hace 25 años en el Europeo de Helsinki de 1994, cuando el atletismo español copó el podio de la prueba de maratón al conseguir él mismo la medalla de oro, Diego García la de plata y Alberto Juzdado el bronce, convirtiéndose en el primer país en lograr esta gesta en la disciplina de larga distancia.

"Nadie se creía que pudiéramos lograr el triplete en Helsinki. Los últimos dos kilómetros los hicimos a 20 kilómetros por hora. Cuando entré al estadio no me lo podía creer, no se ni por qué corría tan rápido al final", rememoró Fiz este lunes, mientras repasaba las imágenes de aquel día en un acto de Protos.

Tras deshacerse de sus principales rivales, los portugueses Antonio Pinto y Antonio Rodrigues, gracias a un ataque de Diego García en el kilómetro 31, el trío tenía que luchar por ver cómo se repartían los metales. "Yo temía más a Alberto Juzdado, porque cuando corría no veías en su cara ningún sufrimiento. Tenía mucho ganado si me iba con Diego García", señaló el maratoniano de 56 años.

Fiz, que paró el cronómetro en 2 horas 10 minutos y 31 segundos, explicó que "ese día el termómetro marcaba 20 grados y había un 80% de humedad", por lo que los tres españoles sabían que se trataría "de una carrera de eliminación" y llegaron a temer por el bronce de Juzdado, al que le flojearon la fuerzas. "En el maratón, cuando se pincha, se pincha de verdad", apuntó.

Finalmente, tras culminar los 42 kilómetros y 195 metros del recorrido por las calles de la capital finlandesa, donde hubo "50.000 personas", el vitoriano esperó a escasos metros de la línea de meta a sus dos compañeros, con los que se fundió en un abrazo y protagonizó una de las imágenes más icónicas del atletismo español. "Por todo lo que vivimos los meses anteriores, me quedo con Helsinki como el momento más especial de mi carrera", confesó.

SEGUIRÁ CORRIENDO "HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE"

Con motivo de este histórico aniversario del atletismo español, Fiz participará el 14 de septiembre en la Ribera Run Experience, ya que el atleta se ve compitiendo al más alto nivel "hasta que el cuerpo aguante".

El maratoniano entró a valorar el momento que vive su disciplina, que consideró mejor que en su época al "haberse especializado". "Para un europeo es difícil dedicarse en cuerpo y alma al maratón porque los 80 primeros puestos están ocupados por africanos, que son los mejores", reflexionó Fiz.