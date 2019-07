22 de julio de 2019

Oca: "El 'agujero' del primer cuarto nos dio tranquilidad"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de waterpolo, Miki Oca, destacó el trabajo defensivo en el primer cuarto como la clave para la clasificación para las semifinales del Campeonato del Mundo de Gwangju (Corea del Sur), tras derrotar (12-8) a Holanda, campeona de Europa, en los cuartos de final.

"Hemos tenido muy buen comienzo, defendiendo muy bien, con una defensa dinámica. Las jugadoras estaban muy enchufadas en defensa y estaba una Laura fantástica atrás. Se lo hemos puesto muy difícil en defensa y en ataque hemos empezado con mucho acierto. Las lanzadoras han tenido lucidez, nuestras boyas, que son muy peligrosas han creado mucho peligro", manifestó en declaraciones facilitadas por el servicio de prensa de la Federación Española de Natación (RFEN).

Oca indicó que la consecuencia de ese trabajo defensivo se tradujo en un primer parcial de 6-0 que allanó la clasificación. "Todo esto nos ha permitido abrir un agujero muy grande en el marcador en el primer cuarto que nos ha dado tranquilidad en el resto del partido", explicó el seleccionador nacional femenino.

No obstante, a su juicio hay que ser prudente sobre el desenlace del campeonato. "Aquí hay equipos muy buenos. Holanda es muy bueno, hoy ha salido este partido así, pero si repitiéramos el partido la cosa sería diferente. No quiero decir que perderíamos, pero que la cosa sería muy diferente. El resultado, de cuatro goles, no es real. Somos dos equipos muy igualados", manifestó.

En este sentido, añadió que el Mundial hay "siete u ocho" equipos que tienen un nivel "muy similar", entre ellos el rival en las semifinales, Hungría. "Es cierto que, si juegas bien, tienes más posibilidades. Vamos a ver si somos capaces de volver a hacer un buen partido dentro de dos días.

Hungría es un equipo que es candidato a las medallas en cualquier competición. Es un equipazo, con mucho talento individual, con grandes lanzadoras y salida a la contra muy peligrosa", subrayó.