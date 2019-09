Once embarcaciones españolas buscarán tres plazas olímpicas

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de piragüismo tendrá 11 embarcaciones en las semifinales del Campeonato del Mundo de eslalon y descenso, que se disputa en La Seu d'Urgell (Lleida), tras clasificarse David Llorente, Nuria Vilarrubla, Joan Crespo, Samuel Hernanz y Klara Olazabal, que buscarán sumar nuevos podios a los tres conseguidos en la jornada inaugural y lograr las tres plazas olímpicas aún en juego para Tokio.

Estas clasificaciones se suman a las seis logradas el jueves por Maialen Chourraut, Marta Martínez y Laia Sorribes en K1 y Ander Elosegi, Luis Fernández y Miquel Travé en C1, jornada en la que aseguraron la plaza en K1 mujer para la cita nipona.

En la primera eliminatoria masculina de K1, los tres españoles lograron el pase directo a semifinal sin incurrir en penalización. El vasco Joan Crespo fue séptimo (89.50), el castellano-leonés David Llorente noveno (89.72) y el también vasco Samuel Hernanz vigésimo séptimo (92.63), en la ronda que superaban los 30 mejores tiempos.

Crespo calificó su rendimiento de "satisfactorio, pese a los errores". "He tenido un par de fallos que me han hecho perder tiempo pero, pese a ello, he sido séptimo. Si continuamos en esta línea hay altas posibilidades de estar en la final y de lograr la plaza olímpica para España, así que lucharé por conseguir un excelente resultado y ganarme ser el representante en Tokyo 2020", indicó en declaraciones facilitadas por la RFEP.

Además, el segoviano David Llorente se mostró "muy contento por haber roto el hielo haciendo una bajada segura y sin apenas riesgos". "Muchos palistas han arriesgado en esta primera manga pero yo no, ya que mi plan era no cometer fallos, así que celebro haber sido rápido con un estilo de navegación más conservador", indicó.

Mientras, en la primera manga de C1 femenino, la catalana Nuria Vilarrubla concluyó décima (110.25 segundos) tras sufrir cuatro segundos de penalización por toques en las puertas 14 y 20, y la vasca Klara Olazabal (112.27 segundos), decimosexta con dos segundos de sanción en la puerta 2. La gallega Ainhoa Lameiro se quedó a las puertas de la semifinal tras concluir la primera ronda en el puesto 50 y en el 19 la segunda (121.22 segundos).

Vilarrubla recordó que hay aspectos que pueden "mejorar", aunque está "contenta" con su bajada porque se sintió "fuerte". "Estudio y trabajo para ver las partes del canal en las que sacar ventaja y poder estar entre las mejores", dijo sobre el circuito de próximas rondas.

España, dirigida por Guillermo Díez-Canedo, logró tres medallas por equipos en la jornada inaugural -oro en K1 con David Llorente, Samuel Hernanz y Joan Crespo, y dos de plata en C1 con Núria Vilarrubla, Klara Olazabal y Ainhoa Lameiro en mujeres y Ander Elosegi, Miquel Travé y Luis Fernández en hombres-.

La bimedallista olímpica Maialen Chourraut comandó el jueves la clasificación para semifinales de los seis españoles participantes, junto a Marta Martínez y Laia Sorribes en K1 y Miquel Travé, Luis Fernández y Ander Elosegi en C1.