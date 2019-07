16 de julio de 2019

Oriol Mena, Laia Sanz y Joan Barreda hacen 'Top 10' en el Silk Way Rally

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos españoles Oriol Mena (Hero), Laia Sanz (KTM) y Joan Barreda (Honda) han terminado sexto, séptima y noveno, respectivamente en el Silk Way Rally, prueba que forma parte de la preparación para el Rally Dakar.

Barreda fue cuarto en la décima y última del rally de la ruta de la seda, disputada en China entre Jiayuguan y Dunhuang sobre 556,30 kilómetros, pero no pudo pasar de la novena posición final en la prueba.

Por su parte, Oriol Mena fue el mejor de los españoles con su Hero 450 Rally, entrando noveno en meta en la última etapa pero aguantando la sexta posición en la general final por detrás del ganador Sam Sunderland (KTM), Andrew Short, Adrien van Beveren, Kevin Benavides y Luciano Benavides.

Por detrás de Mena, en la séptima posición final, quedó la catalana Laia Sanz, con su KTM 450 Rally, siendo la primera fémina y firmando un gran 'Top 10' pese a una última etapa en la que entró decimotercera.

"Tenía mucha ventaja con Tomiczek y no valía la pena apretar. Me lo he tomado con mucha calma para ir a acabar", comentó Sanz, que no podía alcanzar a Mena y supo aguantar la ventaja que tenía sobre el octavo clasificado, el polaco Adam Tomiczek (Husqvarna).

Por primera vez tras una década la prueba incluía la categoría de motos, como parte del mundial FIM de Cross-Country. En el Silk Way Rally se corre por la histórica ruta comercial asiática, entre Rusia, Mongolia y China.

"Ha sido un gran entrenamiento de cara al Dakar. Estos días hemos probado varias cosas en la moto y he recuperado las buenas sensaciones. Es una buena base para seguir trabajando en la dirección correcta los próximos meses", comentó la de Corbera.

El Silk Way Rally no sólo le ha servido para iniciar su preparación para el desafío dakariano que deberá afrontar en enero, sino también para medirse a los otros pilotos oficiales que han competido.

"Estoy muy satisfecha porque el ritmo que he tenido ha sido muy bueno y eso es lo más importante. Empezar a encontrarme bien se ha notado encima de la moto y me ha permitido dar más gas", reconoció.