Orlando Ortega avanza a semifinales de 110 metros vallas con el mejor tiempo de las series

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Orlando Ortega ha avanzado este lunes a las semifinales de los 110 metros vallas después de reinar en la quinta y última serie de los Mundiales de atletismo, que se están disputando en Doha, consiguiendo además la mejor marca de entre todos los participantes (13.15).

El deportista de origen cubano, subcampeón olímpico y que a principios de mes se coronó en la Diamond League de Bruselas, no pasó apuros para ganar su serie con su tercera mejor marca de la temporada, que le permitió terminar por delante del jamaicano Ronald Levy (13.48) y del taiwanés Kuei-Ru Chen (13.57).

En la primera de las series, el vigente campeón olímpico, el jamaicano Omar McLeod, arrasó en su carrera con un 13.17, mientras que en la segunda, la victoria fue para el ruso, aunque compitiendo como neutral, Serguéi Shubenkov, campeón del mundo en 2015 y subcampeón en 2017, que paró el crono en 13.27.

Mientras, el estadounidense Daniel Roberts, que se impuso en la tercera serie (13.38) por delante del campeón europeo, el francés Pascal Martinot-Lagarde (13.45), y del británico Andrew Pozzi (13.53), vigente campeón de Europa de 60 metros vallas en pista cubierta, fue descalificado por invadir una calle rival y derribar una valla. En la cuarta serie reinó el estadounidense Grant Holloway (13.22).

Ahora, Ortega afrontará las semifinales el miércoles a partir de las 19.05 hora peninsular española. "Me encuentro muy bien, muy tranquilo con el resultado de hoy. Salí a buscar una buena carrera, tenía muchas ganas de que sonara el disparo de salida. Ha sido un resultado fenomenal", señaló Ortega en declaraciones a Teledeporte tras la carrera.

"Hay que correr mucho más, por eso hoy decidí dar lo mejor de mí para saber cómo llego. Me he dado cuenta de que estoy mejor de lo que yo mismo esperaba. Ahora toca centrarse, estar tranquilo, enfocarse en el miércoles y esperemos estar en la final", añadió el deportista de 28 años.

Además, el de Artemisa advirtió de que las marcas de las series demuestran que "la competencia va a ser muy dura, muy fuerte". "Lo dije con antelación: para ganar la medalla de oro hay que correr en menos de 13 segundos, estoy seguro. Intentaremos estar luchando por esa medalla. Me encuentro muy bien, no me preocupo por los rivales", indicó.

Todo ello tras unos meses duros. "Este año ha servido para rejuvenecer la mente, y gracias a Dios se me dio bastante bien. Las decisiones que he tomado han ido bastante bien", subrayó, antes de valorar la descalificación de Daniel Roberts. "Lo lamento por él, es un buen competidor y un gran amigo. Por cualquier mínimo error te pueden descalificar, cualquier cosa puede pasar y hay que estar bien concentrado", concluyó.

LASITSKENE, TERCER ORO EN SALTO DE ALTURA; CHEPKOECH, RÉCORD EN 3.000 OBSTÁCULOS

En una jornada con seis finales, el gran espectáculo lo ofrecieron las finalistas de salto de altura, una competición en la que la rusa Mariya Lasitskene, que compite como neutral por la sanción de la IAAF que pesa sobre su país, conquistó su tercer oro consecutivo tras una dura lucha con la ucraniana Yaroslava Mahuchikh.

Lasitskene batió el 2.04 a la primera, y falló posteriormente en sus tres intentos de superar su récord personal con 2.08. Mahuchikh, de 18 años, logró batir dos veces el récord del mundo Sub-20, e igualó el 2.04 de la competidora rusa, aunque no le valió para superarle por la acumulación de nulos. La estadounidense Vashti Cunningham, con una marca de 2.00, se llevó el bronce.

Además, la keniana Beatrice Chepkoech se colgó el oro en 3.000 obstáculos con una impresionante marca de 8:57.84 que supone el récord de los campeonatos y tercera mejor marca de la historia; la africana, que estuvo acompañada en el podio de la estadounidense Emma Coburn y de la alemana Gesa Krause, corrió el primer mil en 2:52.95, cinco segundos por debajo del récord del mundo.

En 5.000 metros masculino, el etíope Muktar Edris se coronó nuevo rey mundial de la distancia, mientras que la ugandesa Halimah Nakaayi logró la presea dorada en 800 metros. El sueco Daniel Stahl se proclamó campeón en lanzamiento de disco (67.59) y el noruego Karsten Warholm revalidó su título de campeón de 400 vallas.