30 de julio de 2019

Seis barcos mantienen el liderato tras la segunda jornada de la Copa del Rey

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis embarcaciones han conseguido mantener el liderato tras la segunda jornada de la Copa del Rey de vela, que se disputa en aguas de la bahía de Palma de Mallorca, y otros cuatro barcos se han estrenado al frente de la provisional en esta 38º edición que concluirá el sábado con un máximo de 20 mangas.

Los líderes después de dos jornadas son: 'Proteus' en clase Mallorca Sotheby's IRC, 'Cuordileone' en ClubSwan 50, 'Swing Cube' en Swan 45, 'Natalia' en Mallorca Sotheby's ClubSwan 42, 'Team Vision Future' en BMW ORC 0, 'Rats on Fire' en BMW ORC 1, 'El Carmen - Elite Sails' en BMW ORC 2, 'Vértigo Dos Texia' en BMW ORC 3, 'Dorsia Sailing Team' en Purobeach 'Women's Cup' y 'Solintal' en Herbalife Nutrition J80.

El programa de la jornada se resolvió con tres mangas para los Purobeach Women's Cup y los Herbalife Nutrition J80, y dos para el resto. Una intensa ración de pruebas barlovento-sotavento que resolvió los empates con los que salieron al agua tres clases y que rompió la racha de victorias consecutivas de los dos equipos que estrenaron el campeonato ganando todas las mangas del lunes.

El 'Cannonball' de Darío Ferrari fue el mejor del día en clase Mallorca Sotheby's IRC. El 'Maxi 72' italiano, que cuenta en Palma con la táctica del doble campeón de America's Cup Ed Baird, se impuso a sus dos rivales estadounidenses en ambos asaltos, lo que unido a los resultados del todavía líder 'Proteus' (2-3) y del también estadounidense 'Bella Mente' (3-2) incrementa la intensidad en la lucha por el título, con los tres aspirantes comprimidos en sólo dos puntos.

En la disputada ClubSwan 50 continúa en cabeza el 'Cuordileone' de Leonardo Ferragamo. El barco italiano anotó un tercero y una victoria y aventaja ya por cinco puntos a su inmediato perseguidor, el 'Cetilar-Vitamina' de su compatriota Andrea Lacorte, ganador de la primera del día. Tercero, a 12 puntos del líder, es el One Group de Stefan Heidenreich (6-6).

Los Swan 45 mantienen una de las batallas más igualadas de esta edición. Después de dos jornadas, cuatro barcos diferentes se repartieron los cuatro triunfos. El 'Swing Cube' patroneado por Paolo Bucciarelli obtuvo el premio a su regularidad (2-2) y es el nuevo líder, aventajando por la mínima al 'Porrón IX' de Luís Senís (3-3) y por cuatro puntos al 'Fever' de Klaus Diederichs (4-1).

Además, el 'Natalia' de Natalia Brailoiu se pone al frente de los ClubSwan 42. El único barco rumano de la flota no ha bajado del podio en las cuatro pruebas disputadas, mientras que en BMW ORC 0, el 'TP52 Team Vision Future' -patroneado por Mikael Mergui- (2-1) arrebató la primera posición al 'Rowdy Too' de Tim Goodbody (3-5), al que aventaja por tres puntos. Tercero es el 'Paprec Reciclaje' de Stephan Neve (1-3).

Por su parte, el 'Rats On Fire' conservó la primera posición de BMW ORC 1. El barco de Rafael Carbonell calcó los parciales del lunes (3-1) y lidera por 1,5 puntos al también Swan 45 From Now On de Fernando Chain (2-2) y en la clase BMW ORC 2, el nuevo referente es el 'Sinergia 40 El Carmen - Elite Sails'. El barco patroneado por José Coello ganó las dos mangas del día por delante del Swan 42 'Teatro Soho - Caixabank'.

Además, guardó el liderato en BMW ORC 3 el 'Salona 37 Vértigo Dos Texia' de Antonio Guasch y Jorge Martínez Doreste, mientras que en la clase Purobeach Women's Cup se disputaron tres mangas que rompieron la imbatibilidad del 'Dorsia Sailing Team' de Natalia Vía Dufresne.

Las dos primeras victorias del día correspondieron al local Federación Balear de Helena Alegre y la última al todavía líder, que pese a no conseguir repetir su serie de triunfos del lunes (3-4-1) todavía se mantiene firme en cabeza, con siete puntos de ventaja sobre el Federación Gallega de Patricia Suárez (4-3-3).

Por último, tres equipos se repartieron los triunfos del día en clase Herbalife Nutrition J80. La jornada sirvió para confirmar al 'Solintal' de Ignacio Camino al frente de la clasificación (1-5-2) y romper su empate con el 'Grupo Garatu' de Juan Vázquez, que no tuvo su día (8-7-5). También mostraron su capacidad ganadora el 'Bribón Movistar' de Marc de Antonio (4-1-1) y el 'Les Roches - Crisadkim Travel' de Pepequín Orbaneja (2-1-6), que es ahora segundo a diez puntos del líder.