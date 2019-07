20 de julio de 2019

La selección femenina cae ante la República Checa en su tercer partido del Europeo de Lacrosse

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de lacrosse no pudo este sábado con la República Checa, su rival más potente de la fase de grupos del Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad israelí de Netanya y ante la que cayó por un contundente 23-0.

Apenas 24 horas después de haber logrado una valiosa victoria por 11-10 ante Finlandia, España no tuvo demasiadas opciones ante el combinado centroeuropeo, que en la última Copa del Mundo finalizó en la décima posición y que fue séptima en el anterior Europeo.

La diferencia de potencial se hizo notar desde el principio y la selección española, pese a no cejar en su empeño y mejorar tras el descanso, no pudo al menos anotar un gol. Este domingo cerrará la fase de grupos ante un rival mucho más accesible como Suecia ante la que espera sumar su segundo triunfo y hacerse con la tercera plaza del Grupo C.

"Desde el comienzo ya sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Estábamos emocionadas de enfrentarnos a un equipo con ese nivel de habilidad y aunque el resultado final ha sido de 23-0, estamos muy orgullosas de cómo manejamos la presión en el campo", señaló Sarah Quigley a Europa Press.

La jugadora del combinado nacional dejó claro que pese a la derrota su mentalidad no va a "decaer". "Esperamos competir con nuestro estilo de juego este domingo ante Suecia", sentenció Quigley.